Leggiamo centinaia di libri gratis o a un prezzo stracciato con questi 5 siti che anche noi dovremmo conoscere

Molti pensano che leggere sia un’attività costosa. Forse, però, non sanno che oltre agli scaffali della libreria, ci sono posti meno conosciuti dove trovare libri scontati o addirittura gratuiti. Buttiamoci sul divano e prepariamoci a una giornata di totale relax.

Concediamoci una giornata di relax sul divano con un buon libro

Sfogliare le pagine di un libro o scorrere quelle di un ebook stando comodamente accoccolati sul divano può svoltare anche le giornate più malinconiche.

Per questo è utile tenere sempre un libro a portata di mano, magari sul tavolo del salotto o sul comodino in camera da letto. Un libro da leggere nei momenti vuoti della giornata, mentre aspettiamo che sia pronto il cibo o per un po’ di relax dopo pranzo.

Se vogliamo leggere gratis o senza spendere troppo, ecco 5 siti che dobbiamo conoscere assolutamente.

Sono tanti i siti Web dove è possibile ottenere libri gratis o a pochi euro, nuovi o usati, ma oggi ne scopriamo insieme 5 da esplorare adesso:

MLOL, ossia Media Library OnLine, è un sito dove oltre 6.000 biblioteche mettono a disposizione libri digitali da prendere in prestito. Basta essere iscritti a qualsiasi biblioteca aderente, accedere con le proprie credenziali e scaricare ebook, film, musica, giornali e tanti altri contenuti. Il tutto, ovviamente, a zero euro;

LiberLiber è un portale che offre più di 3.000 libri in versione digitale, oltre 9.000 brani musicali e decine di audiolibri totalmente gratuiti. Facilmente navigabile per autori, titoli o argomenti, questo sito è il punto di partenza per chiunque voglia leggere i grandi classici e non solo;

Bookrepublic è una libreria online dove è possibile acquistare gli ebook, ma ha una sezione dedicata solo a quelli gratuiti. Sul sito si trovano anche percorsi tematici e consigli di lettura;

Amazon, ebbene sì. Anche Amazon ha una sezione con tanti ebook gratuiti o a pochi centesimi. Basta cercare su Google “Amazon libri gratis”, andare sulla pagina dedicata e navigare tra migliaia di titoli;

Acciobooks, infine, è fatto per gli amanti dei libri di carta. Il primo sito di book sharing dove ci si può scambiare libri gratuitamente, è anche un’attivissima community di appassionati di lettura. Con più di 180.000 libri disponibili allo scambio o all’acquisto, è il luogo perfetto per chi non può fare a meno della carta.

Niente più scuse

Niente più scuse, leggiamo centinaia di libri gratis o a un prezzo stracciato con questi 5 siti che anche noi dovremmo conoscere. Ora mettiamoci comodi perché ci aspettano un buon libro

