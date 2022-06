Durante il periodo della pandemia in molti si sono riavvicinati alla lettura. Un’attività che tanti praticano quotidianamente ma che altri avevano lasciato nel dimenticatoio. Le statistiche parlano chiaro quando delineano un quadro per nulla edificante della situazione dei (non) lettori italiani. Le persone che non leggono neanche un libro all’anno sono tantissime e le motivazioni le più varie. Dal poco tempo ai costi eccessivi dei libri, esistono veramente una marea di giustificazioni a questa mancanza.

Se sul tempo o sul fatto che non si è inclini alla lettura poco si può fare, con riguardo ai costi sono molte le soluzioni. A prime vista i prezzi dei libri appena usciti sono alti e alcuni potrebbero spaventare. Ma quali sono i modi per spendere di meno quando si acquista un libro? Per chi non è particolarmente legato alla carta stampata gli e-book potrebbero essere la soluzione ma non solo.

4 consigli per risparmiare e scaricare gratis in italiano libri che vanno assolutamente letti almeno una volta nella vita

Da un lato troviamo gli e-book che ci permetteranno di acquistare gli stessi libri a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli cartacei. Si tratta di dispositivi che, una volta acquistati, si potranno riempire di volumi. Un’opera uscita recentemente come, ad esempio, “Atti di sottomissione” della Nolan in formato elettronico costerà 8,99 euro contro i 18 euro del formato cartaceo. Così per tutti i libri, un risparmio notevole che ci permetterà di portarci a casa e leggere centinaia di nuove uscite a prezzo decisamente inferiore.

PDF

Chi ancora non è convinto del fatto che la lettura potrebbe costare poco o niente, non conosce i PDF. Ci sono siti che permettono di scaricare gratuitamente e, ovviamente in maniera del tutto legale, moltissimi libri. Tra i siti possiamo trovare, ad esempio, Mondadori e Amazon che mettono a disposizione migliaia di titoli in italiano. Non sarà possibile trovare le ultime uscite ma il catalogo sarà comunque molto vario. Lo stesso Google Libri permette di scaricare alcuni titoli senza spendere un centesimo. Tra questi libri ce ne sono anche alcuni che vanno assolutamente letti nella vita, come ad esempio classici o saggi.

Sconti sui libri

Per risparmiare sull’acquisto di libri, poi, si potranno tenere d’occhio le promozioni. Spesso grandi case editrici come Feltrinelli o Mondadori propongono sconti molto interessanti. Tra questi, ad esempio, due libri a 9,90 euro. Se non si è interessati ad avere libri nuovi ci si potrà, poi, recare alle bancarelle dell’usato dove si troveranno centinaia di titoli diversi. Se qualcuno fa al caso nostro riusciremo a portarcelo a casa ad un prezzo irrisorio.

Biblioteca

Se proprio si desidera l’ultimo romanzo pubblicato dalla propria autrice preferita gratuitamente ci si potrà recare in biblioteca. Le meglio fornite, infatti, riusciranno anche a trovare le opere più recenti. Ovviamente bisognerà tenere il libro con molta cura e restituirlo una volta scaduto il tempo.

