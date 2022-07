Il nostro organismo per vivere più a lungo, dovrebbe assumere regolarmente degli alimenti salutari.

Secondo gli esperti, sarebbe necessario consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Ma anche il pesce sarebbe fondamentale per l’apporto di Omega 3. Non dimentichiamo i cereali e i legumi, che grazie alle fibre, contribuirebbero al buon funzionamento dell’intestino e a saziare in fretta.

Ogni alimento potrebbe apportare un beneficio al nostro organismo.

La fonte della vita

Non solo alimentarsi in modo sano ed equilibrato, ma è anche necessario idratarsi nella maniera giusta.

L’acqua è fonte di vita. Sarebbe uno degli elementi principali del nostro corpo.

Quindi, berne una quantità insufficiente, potrebbe avere delle cattive conseguenze sull’organismo.

Grazie alle proprietà e ai sali minerali, l’acqua potrebbe essere fondamentale durante la digestione, per combattere la stitichezza, per eliminare le tossine, per idratare la pelle. Ma ancora, durante l’attività fisica, fornirebbe energia ai muscoli e avrebbe la capacità di riempire lo stomaco e saziare in fretta.

Non dimentichiamo che l’acqua sarebbe anche un vero e proprio toccasana per la cellulite. Aiuterebbe a prevenirla e a combattere la fastidiosa ritenzione idrica.

Tantissimi benefici per una bevanda semplice, che non ha calorie ma solo tante proprietà benefiche.

Gli esperti raccomandano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Anche se questo dato potrebbe variare in base alle caratteristiche del soggetto.

Gonfiore delle gambe, stanchezza improvvisa e debolezza potrebbero dipendere dal consumo eccessivo di questa bevanda essenziale

Sappiamo che non bere sufficientemente durante l’arco della giornata, potrebbe provocare dei problemi. Infatti lo stimolo della sete sarebbe già l’inizio della disidratazione.

Ma non tutti sanno che anche bere tanto, potrebbe avere delle cattive conseguenze sull’organismo.

In questo caso parliamo di iperidratazione e cioè, ingerire un’eccessiva quantità di acqua che il corpo non sarebbe in grado di espellere.

Nei soggetti sani, questo fenomeno non dovrebbe provocare problemi. Ma in presenza di alcune malattie del cuore e dei reni, si potrebbero verificare gonfiore delle gambe, stanchezza improvvisa e debolezza.

Naturalmente, in presenza di questi sintomi persistenti, sarebbe necessario rivolgersi ad un medico competente. In base agli esami del sangue e altri accertamenti, ci consiglierà la terapia più idonea da seguire. Ad esempio, potrebbe prescriverci dei farmaci che aiutano ad urinare più frequentemente.

Quindi per i soggetti a rischio è fondamentale assumere l’acqua delle quantità giuste.

