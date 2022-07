Il grande calore di quest’anno ha limitato i matrimoni e li ha addirittura in alcuni casi posticipati. Probabilmente però incominceranno di nuovo a fine agosto e settembre fino a protrarsi ad ottobre e saranno molti dato che non c’è stata possibilità di sposarsi per quasi due anni. Quindi oggi illustriamo alcune regole da rispettare durante questo genere di eventi dal punto di vista dell’ospite. Per questo fra le altre cose spieghiamo come indossare una stola su un abito da cerimonia sia per entrare in chiesa che per stare eventualmente all’esterno. Vediamo insieme come possiamo fare per gestire questo accessorio.

I faux pas da non mettere in atto durante lo sposalizio

La prima cosa da fare quando si riceve un invito è rispondere entro i termini indicati dai futuri sposi. Infatti non dare riscontro potrebbe creare dei problemi non da poco all’organizzazione di tutta la cerimonia. Lo stesso vale per l’indicazione di ulteriori persone in più: è assolutamente vietato infatti portare il proprio compagno o la propria compagna oppure i bambini se non si è dato un preavviso. Passiamo poi al dress code. È fondamentale prestare attenzione sono i colori. Il bianco è riservato notoriamente alla sposa e il nero si indossa ai funerali, mentre il rosso e il viola sono da evitare per altri motivi simbolici. È necessario poi avvisare in caso di imprevisti e presentarsi in perfetto orario in chiesa e soprattutto in comune. Nel secondo caso infatti le promesse durano veramente poco tempo e anche qualche minuto di ritardo potrebbe contribuire a far perdere tutta la magia dell’atmosfera.

Come indossare una stola su un abito da cerimonia per risultare impeccabili in chiesa

Quando si assiste a questo genere di eventi, soprattutto se vengono svolti in ambito sacrale, è necessario mantenere una certa austerità anche nel modo di vestirsi. Per questo motivo se l’abito presenta degli scolli oppure degli spacchi è meglio utilizzare una stola per coprirsi. Il rischio però se non si sa indossarla è quello di sembrare infagottate in chili di tessuto. Quando si è dentro il luogo di culto basta coprire le aree del corpo più in mostra. Quando si è fuori invece il metodo più semplice è appoggiarla al collo, facendo cadere un lembo davanti e uno dietro. In alternativa la si può assicurare con un nodo morbido davanti in corrispondenza del decolleté o del ventre.

