Passa il tempo, ma la situazione sul titolo ILPRA non cambia. Nonostante la forte sottovalutazione, infatti, il titolo continua a soffrire in Borsa. Ancora una volta il rimbalzo di ILPRA ha avuto vita breve e presto i ribassisti potrebbero prendere nuovamente il sopravvento.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma dopo avere raggiunto il suo obiettivo di prezzo più probabile, area 3,66 euro, è iniziato un ritracciamento che potrebbe iniziare a preoccupare. Come si vede, infatti, ha chiuso sotto area 3,66 euro dando un bruttissimo segnale. A questo punto o le quotazioni recuperano subito il supporto appena rotto, oppure sono destinate a scendere. Un segnale in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 3,31 euro. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per un ritorno in area 2 euro.

Al rialzo, invece, il titolo ILPRA potrebbe prima portarsi in prossimità dei massimi storici in area 4,6 euro e successivamente aggiornarli andando a raggiungere la massima estensione rialzista in area 5,5 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo ILPRA

Il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili a 11,55 per l’esercizio in corso e 7,16 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Infine, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso degli analisti è per un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 90%.

Avvertenze

Una nota importante riguarda gli scambi sul titolo ILPRA. Giornalmente vengono scambiate azioni per un controvalore di poco meno di 10.000 euro. È molto probabile, quindi, che la volatilità sul titolo sia molto alta. Con piccoli capitali, infatti, è possibile determinare forti variazioni percentuali. Negli ultimi 3 mesi le azioni ILPRA sono state più volatili del 75% dei titoli italiani con una variazione settimanale del +/- 8%.

Inoltre c’è una probabilità di circa il 15% che una seduta di Borsa si chiuda senza scambi su ILPRA.

Il rimbalzo di ILPRA ha avuto vita breve e presto i ribassisti potrebbero prendere nuovamente il sopravvento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ILPRA (MIL:ILP) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 maggio a 3,60 euro, in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale

Approfondimento

