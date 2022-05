Quante volte capita di doversi preparare all’ultimo minuto e pensare di non avere nulla da mettersi? Eppure, spesso e volentieri le soluzioni più semplici sono anche le più efficaci. Lo sanno bene le star di cinema, TV e musica, che spesso lanciano o rilanciano delle mode basate proprio sul concetto di semplicità. Certo, se prendiamo ad esempio i look sgargianti di Kim Kardashian e Lady Gaga diventa difficile crederci; ma anche queste celebrità più appariscenti hanno spesso un lato comodo ma incredibilmente fashion. Stupirà sapere che la tendenza per il 2022 delle star è un capo semplicissimo, che spesso tante donne hanno già nel loro guardaroba.

La primavera-estate 2022 vedrà un ritorno in grande stile della cara vecchia canotta bianca: questo capo semplicissimo da trovare in armadio ha fatto impazzire le star. Un simbolo della cultura dello stile anni ’80, in piena tendenza con questo ritorno al passato che la moda sta vivendo negli ultimi anni. Un capo semplice, che però sta bene con tutto: che siano jeans o giacche bomber, in total white o con blazer. Su Instagram tutte le influencer più di grido si mostrano in mise anche molto sensuali indossando questo capo molto semplice. Anche per questo motivo la canotta è divenuta la moda del momento.

Questo capo semplicissimo da trovare in armadio ha fatto impazzire le star e si può abbinare in tanti modi

La canotta è sicuramente meglio di una T-shirt o di un crop top, e sta davvero bene su tutto. L’importante è scegliere un colore chiaro: bianco, panna, light grey. Questo capo regala un tocco di grinta a qualunque outfit, e può diventare elegante tanto quanto sportivo. Lo si può pensare in stile marinerie, a righe orizzontali, per un aperitivo al mare. Acne Studios ne ha proposto una versione leggera e ariosa, semi trasparente, molto sensuale ma anche elegante. Per non parlare delle versioni bianche con stampe che richiamano fumetti, cartoni animati o addirittura disegni di bambini. Quando questo capo diventa irrinunciabile? Se viene firmato da grandi atelier come Gucci e Prada. Anche una semplice canotta bianca può diventare un capo d’alta moda, da abbinare magari a una gonna ariosa e scarpe col tacco. Semplice, comodo, ma senza rinunciare all’eleganza e alla qualità. Basta guardare nell’armadio: sicuramente ci sarà una canotta bianca da poter utilizzare in abbinamento a qualche bel jeans nelle occasioni informali. Ma dall’articolo di oggi le lettrici avranno sicuramente capito di poter fare ben più di questo!

