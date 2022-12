Goloso tronchetto di Natale facile da decorare e farcire: gli ospiti chiederanno un’altra fetta!

Dopo un buon pranzo o una cena oltre al caffè molti gradiscono un dessert. D’estate si preferiscono dolci freschi con frutta, sorbetti, cheesecake, ad esempio. In inverno le ricette diventano più ricche di ingredienti. Per le festività spesso si mangiano pandoro, panettone e torroni. Conosceremo tra poco come fare un dolce francese particolare e goloso.

Nel mese di dicembre la preoccupazione di molti si concentra sull’ultima settimana dell’anno. In quei giorni si festeggia il Natale, si attende con belle acconciature e vestiti eleganti il nuovo anno e si brinda. Sulle tavole si susseguono diverse portate. Alla fine si serve un dolce. Ce ne sono diversi da comprare o da preparare a casa. I più famosi sono il pandoro e il panettone.

Se ci troviamo in vacanza al Sud magari assaggeremo quelli locali, tipo cannoli, cassate e il buccellato.

Una tradizione straniera, però, si sta diffondendo anche in Italia. Vediamo di cosa si tratta.

Goloso tronchetto di Natale facile da decorare con cioccolato

Si racconta che un’antica tradizione celtica era quella di accendere un ceppo nel periodo vicino al solstizio d’inverno. Si doveva mantenere la fiamma viva fino al nuovo anno perché segno della luce che vince le tenebre e simbolo di resistenza e forza.

I pasticceri francesi, nell’ottocento si dice che si siano ispirati a quella tradizione per un dolce a forma di tronco d’albero, il Bȗche de Noël, appunto.

Per la pasta biscotto di una delle versioni più note prepariamo:

160 g di farina 00 ;

; 160 g di zucchero ;

; 6 tuorli ;

; 3 albumi .

. 150 g di confettura con frutti di bosco ;

; 300 ml di panna ;

; 250 g di cioccolato fondente al 75%;

al 75%; 150 g cioccolato al latte ;

; zucchero a velo;

rosmarino e ribes per decorare.

I passaggi per preparare il dolce

Per la pasta biscotto montiamo gli albumi e poi i tuorli con lo zucchero, uniamoli e poi setacciamo la farina. Aggiungiamola all’impasto e mescoliamo dal basso in alto. Stendiamolo su una teglia con carta forno con un spessore di pochi millimetri. Cuociamo a 180 gradi per 8 o 10 minuti al massimo. Mettiamo la pasta ancora calda su un canovaccio e dopo arrotoliamo. Facciamo riposare in frigorifero un’ora.

Per la glassa versiamo la panna in un pentolino, portiamola a ebollizione e poi uniamo il cioccolato a pezzi. Spegniamo e mescoliamo bene.

Trascorso il tempo, tiriamo fuori il rotolo, stendiamolo e farciamo con la confettura. Spalmiamo anche qualche cucchiaio di cioccolato fuso. Arrotoliamo e copriamo con della pellicola.

Decorazione e altre varianti

Dopo 2 ore riprendiamo il rotolo e tagliamo le estremità, una sarà più piccola dell’altra. Scaldiamo la glassa rimasta. Assembliamo il tronchetto con le due parti attaccate ai due lati e versiamo il cioccolato. Facciamo delle righe con la forchetta. Appena la glassa è asciutta spolveriamo con zucchero a velo e sistemiamo rosmarino e ribes a forma di pungitopo. Questo goloso tronchetto di Natale facile da decorare sarà un successo.

Al posto della confettura possiamo mettere la crema di nocciole, di mandorle o di pistacchi.

Se il pentolino di acciaio si è un po’ bruciato mescoliamo 3 cucchiai di bicarbonato con uno di acqua. Passiamo l’impasto con una spugnetta e poi laviamo con detersivo per i piatti.