Magiche vacanze di Natale low cost al Sud in 3 città storiche con graziosi mercatini e vari eventi

Programmare una vacanza a dicembre in mete molto frequentate potrebbe costare un po’ caro. Ci sono delle città belle dove andare rimanendo in Italia senza spendere molti soldi. Scopriamone alcune.

Uno dei tanti posti suggestivi che si trovano in Italia è Matera, la Città dei Sassi, Patrimonio dell’UNESCO. Visitarla per le vacanze natalizie sarà ancora più magico. Nel Christmas Village si può passeggiare tra gli stand ricchi di prodotti di artigianato e idee regalo. Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici. In particolare ricordiamo di assaggiare i dolci tradizionali materani, come la torta di ricotta, le cartellate e le strazzate.

Magiche vacanze di Natale low cost al Sud da prenotare al più presto

In piazza Vittorio Veneto si affacciano il Palazzo della Prefettura, la sede della biblioteca provinciale e diverse chiese. In questo spazio si esibiscono ogni sera artisti di strada ed è presente la casa di Babbo Natale. Inoltre a Matera dall’8 dicembre fino a gennaio si terranno delle rappresentazioni legate al Natale.

Con una guida si potranno visitare le chiese rupestri. In giro per Matera si possono scoprire tanti begli scorci dove scattare foto ricordo da postare su Facebook o Instagram.

Questa città della Basilicata, infine, fa spesso da location per il cinema e le serie TV. Ricordiamo “Passion” di Mel Gibson o “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

Cosa fare a Catania per le feste natalizie

La Sicilia è famosa per il mare, i siti archeologici, le città d’arte e i borghi. Aggiungiamo anche la cucina tipica, i suoi letterati, scienziati e così via.

Se per le feste di Natale si desidera trascorrere qualche giorno in quest’isola, vediamo alcuni spunti. Sciare su un vulcano attivo, l’Etna, guardando il mare Jonio sarà un’esperienza unica.

Nella vicina Catania si possono visitare chiese, passeggiare per via Etnea, ammirare tanti palazzi storici e nobiliari. Ad esempio il barocco Palazzo Biscari con i suoi affreschi e interni eleganti. Durante il mese di dicembre in Piazza Università e via Minoriti si possono visitare tanti stand. Questo mercatino di Natale esporrà artigianato locale, ceramiche di Caltagirone, manufatti di vario tipo e dolci tipici con mandorle e pistacchi.

Sarà imperdibile lo spettacolo del Cirque du Soleil “Alis” dal 23 al 26 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania.

Alcuni eventi a Taormina

Un’altra delle tante belle località da visitare in Sicilia è Taormina. È incantevole d’estate passeggiare per le sue vie, ammirare il panorama sul mare e visitare il teatro greco. In questo mese di dicembre la cittadina offre diversi eventi interessanti.

Dal 16 al 18 si terranno dibattiti, concerti e proiezioni dedicati a Pier Paolo Pasolini. Fino al 6 gennaio si può visitare una mostra di scultura. Al Palacongressi dal 20 al 30 dicembre sono tanti gli eventi in cartellone, tra cui vari concerti di musica classica e jazz. In corso Umberto dal 23 al 31 dicembre si suonerà il pianoforte all’aperto, mentre il 31 si esibiranno le Christmas Ladies al teatro greco.

Trascorreremo magiche vacanze di Natale low cost al Sud, quindi, in belle città come Matera, Catania, Taormina e altre. Molti eventi, infatti, sono gratuiti. Inoltre, la Basilicata si può raggiungere via terra oltre che con l’aereo da varie regioni. Per quanto riguarda la Sicilia, si potrebbe ottenere uno sconto su viaggi e pernottamento con la promozione SeeSicily.