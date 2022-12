Si prepara un forte ribasso dei mercati, oppure occasione di acquisto? La risposta ci viene dalla storia

Dicembre è solitamente un mese positivo, ma da qualche giorno, dopo il forte rialzo fra metà ottobre e fine novembre, molti iniziano a ritenere che il peggio debba ancora venire. Perchè i mercati dovrebbero scendere? La storia dice il contrario. Leggiamo nei prossimi paragrafi quale potrebbe essere lo scenario di breve e lungo termine.

Siamo in pieno clima natalizio, e quando molti pensano a cosa indossare durante le feste per apparire più belli e attraenti, o cosa mangiare al pranzo di Natale e di fine anno, i mercati si stanno muovendo in modo turbolento. Inizia una nuova fase ribassista? A nostro parere non è l’ipotesi prevalente.

Si prepara un forte ribasso dei mercati, oppure si dovrebbe approfittare di questa fase per effettuare degli acquisti?

Procediamo per gradi.

Alle ore 11.40 della giornata di contrattazione del 15 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.295

Eurostoxx Future

3.926

Ftse Mib Future

24.340

S&P 500 Index

3.995,32 (chiusura del 14 dicembre).

Il 2023 dovrebbe essere tutto al rialzo

Come da analisti statistica basata sullo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, il prossimo anno è atteso tutto al rialzo con il minimo annuale che dovrebbe essere segnato nel mese di gennaio. Il massimo annuale, invece, dovrebbe essere segnato a dicembre. Nel corso dell’anno sono attesi due ritracciamenti. Il primo tra luglio e agosto, il secondo tra ottobre e novembre.

Quindi, anche se continuasse il ribasso di questi giorni (e al momento sembra poco credibile), entro il 27 dicembre, e poi il 6 gennaio prossimi setup, le probabilità sono per l’inizio di un forte rIalzo. Questo è quanto ci sovviene dai nostri studi di comparazione storica e da calcoli statistici.

Quali saranno, secondo i calcoli di probabilità, i livelli che se rotti al ribasso in chiusura giornaliera (e poi non recuperati nel girono successivo)potrebbero far continuare il ribasso fino alla fine del mese?

Dax Future

14.197

Eurostoxx Future

3.903

Ftse Mib Future

23.950

S&P 500 Index

3.918.

Le Banche centrali fanno il loro lavoro

Molti guardano alle Banche centrali come nemici degli investitori. La verità è un’altra, loro fanno il lavoro per cui sono nate, e lo svolgono nolto spesso anche molto bene. Qual è? Fare in modo di stimolare il ciclo economico quando è in rallentamento, e fare attenzione agli eccessi in caso di crescita. Agiscono quindi usando la leva dei tassi di interesse. Lo spirito è di portare le economie verso una crescita costante, seppure fra alti e bassi fisiologici, evitando il più possibile degli shock.

Si prepara un forte ribasso dei mercati?

Non crediamo, ma la nostra attenzione per le prossime settimane sarà sui minimi segnati durante il mese di novembre. Una rottura al ribasso confermaata sul time frame mensile, potrebbe portare a nuovi minimi rispetto ad ottobre. Al momento la nostra view è che sia in corso un toro pluriennale, e che il minimo sia stato già segnato.