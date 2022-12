Per capelli ricci al top ecco delle acconciature facili da fare più maschere idratanti fai da te

Teniamo molto alla nostra chioma e cerchiamo a volte il taglio perfetto che ci valorizzi. Se abbiamo capelli ricci potremmo prendercene cura seguendo alcuni consigli, acconciandoli in modo carino per le feste. Continuando a leggere sapremo come.

La cura del nostro aspetto spesso racconta molto di noi. Specialmente i capelli sono a volte usati per manifestare ribellione, romanticismo, la musica preferita, un credo religioso. Può capitare di essere scontente della loro natura. Molte donne lisce si preferiscono ricce e viceversa.

Forse per le feste di Natale vogliamo risparmiare per andare in vacanza a Capodanno. In questo caso rinunceremo a qualcosa, anche al parrucchiere. Niente paura, possiamo acconciare i ricci a casa. Vediamo come procedere.

Per capelli ricci al top ecco delle acconciature facili e veloci

Un’acconciatura elegante e romantica è la seguente per capelli ricci lunghi. Facciamo la riga laterale. Dalla parte opposta cominciamo a fare una treccia con alcune ciocche frontali. Alla fine raccogliamo tutti i capelli e leghiamoli con un elastico e poi con un nastro di velluto. Porteremo la chioma sul davanti e con dei ricci liberi dal lato della riga.

In alternativa, portiamo dietro prima delle ciocche dalle tempie e poi quelle vicino alle orecchie. Fermiamole con delle forcine e poi usiamo un bel fermaglio con strass o perline.

Per un look raccolto, separiamo la sezione centrale posteriore dei capelli da due laterali sul davanti. Dietro facciamo una treccia non troppo stretta e raccogliamola in uno chignon. Fissiamola con forcine. Ora con le ciocche rimaste facciamo altre trecce e portiamole dietro. Giriamole ognuna dal lato opposto attorno al raccolto e mettiamo le forcine. Facciamo un po’ di volume in alto e lasciamo cadere dei ricci dalle tempie.

Consigli per prendercene cura

Per capelli ricci al top ecco delle acconciature facili, quindi. Ora occupiamoci della loro cura. I capelli ricci avrebbero bisogno di un trattamento specifico. In commercio ci sono tanti prodotti buoni per questo tipo di chioma. È importante scegliere shampoo, balsamo, maschere nutrienti e idratanti. Laviamoli con acqua tiepida e poi asciughiamoli a una temperatura bassa. Se li vogliamo lisciare, usiamo un prodotto termoprotettore. Evitiamo, però, di piastrarli troppo spesso.

Per una capigliatura morbida potremmo anche applicare una maschera casalinga. Basterà distribuire sul fusto del capello dell’olio di cocco. Lasciamo in posa 20 minuti, magari usando una cuffietta, e poi laviamo con shampoo e balsamo.

Possiamo usare anche del semplice gel di aloe vera. Applichiamolo sui capelli e laviamo dopo 20 minuti. Se sono molto secchi, mescoliamo 2 cucchiai di gel di aloe con un cucchiaino di miele. Applichiamo e avvolgiamo i capelli in un asciugamano. Facciamo lo shampoo dopo un’ora.

Come dormire con i capelli ricci

Prima di dormire mettiamo sulle punte una crema idratante per capelli. Se non l’abbiamo, possiamo usare del semplice gel di aloe vera. Per dormire con i capelli ricci e risvegliarci abbastanza in ordine, avvolgiamo la testa in un foulard di seta. Altrimenti raccogliamo i capelli e inseriamoli in una cuffietta o retina, come facevano le nonne. Sarebbe l’ideale usare federe di seta per non rovinare il capello. Un altro modo consiste nel raccoglierli sopra la testa in una coda usando un elastico morbido o a serpentina.