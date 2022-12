Ecco l’insospettabile frutto da mangiare per aiutare la digestione nei pranzi delle feste natalizie

Assomiglia al sole il frutto che può rendere più leggere le digestioni dei lauti pasti natalizi. Ma non è il solo, ve ne sono anche altri da scoprire.

Alla fine dei pantagruelici pranzi delle feste, si cerca disperatamente di far scomparire dallo stomaco tutto il ben di Dio che si è ingeriti.

Cosa non si fa per digerire tra amari, tisane e altro

Allora si ricorre a tutti i trucchetti che le nonne e la tradizione ci hanno trasmesso per digerire. Il primo fra tutti è il classico bicchierino di amaro. Questi infusi alcolici di erbe, potrebbero almeno darci la sensazione che un po’ di beneficio lo apportano allo stomaco. Alcuni giurano che un bicchierino di grappa è la cosa migliore per poter rimettere lo stomaco a posto. Forse non a torto, visto che è una tradizione molto consolidata.

Anche le tisane digestive possono aiutare quando si è mangiato molto. Alcune erbette e spezie sono indicate. I semi di finocchietto selvatico sono fra i più amati, forse anche per il loro gradevole profumo. C’è anche l’anice come spezia digestiva e il coriandolo che agisce contro i gonfiori addominali.

L’antica Scuola medica salernitana raccomandava che, dopo un pasto, o si sta seduti tranquilli oppure si fa una passeggiata a passo lento.

Ecco l’insospettabile frutto da mangiare per aiutare stomaco e digestione

In molte famiglie era tradizione terminare il pasto con della frutta. Oggi si dice che la frutta è meglio mangiarla al di fuori dei pasti, perché fermenta prima che altri cibi. Eppure se i nostri nonni mangiavano un frutto al termine del pranzo forse un motivo c’era. Non è tanto perché era considerato un dessert, ma probabilmente per l’aiuto che portava alla funzione digestiva.

Le mele, tra le più diffuse in tavola, avrebbero delle proprietà digestive. Infatti contengono acido malico, che ha il merito di prevenire il gonfiore addominale. Inoltre la mela stimola la produzione dei succhi gastrici e la sua pectina riduce il picco glicemico.

Due formidabili frutti tropicali per digerire

Ma forse il frutto che è più indicato a digerire è l’ananas. Oggi si coltivano ananas anche in Italia, nel Sud, ed è possibile trovarli sul mercato a costi accessibili. Ebbene questo frutto tropicale contiene bromelina, una sostanza che aiuta a digerire le proteine. Un pezzetto di ananas a fine pasto, con una fetta di mela, potrebbero aiutarci ad agevolare una digestione elaborata.

La bromelina inoltre ha anche proprietà antinfiammatorie ed è per questo che l’ananas è consigliata contro la cellulite. La bromelina passando nel sangue aiuterebbe a sgonfiare quelle parti.

Tra i frutti che aiutano la digestione vi è anche la papaya. Nei Paesi tropicali è considerata una sorta di farmacia naturale. I suoi semi sono utilizzati tradizionalmente anche contro la malaria. La papaya contiene l’enzima papaina che possiede una forte funzione digestiva. Insomma per aiutarci a sgonfiare dopo le feste un po’ di frutta ci aiuterebbe bene.