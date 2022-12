Golosissimo il panettone al pistacchio artigianale fatto in casa, non ne avanzerà neanche una fetta

I panettoni natalizi sono dolci tradizionali che possono essere farciti in vario modo. Scopriamo come prepararne in casa uno al pistacchio.

Come ogni anno, il Natale rappresenta l’arrivo sulla nostra tavola di dolci tradizionali, come biscotti, pandoro e panettone. Negli ultimi tempi, però, i prezzi di questi ultimi sembrerebbero un po’ lievitati rispetto al passato. Certamente, al supermercato possiamo trovare ogni sorta di panettone: confezionato a festa, artigianale, farcito con creme al limoncello o allo Champagne. Ma, a volte, che prezzi! Forse non tutti sanno che preparare un ottimo panettone fatto in casa non è un impresa da chef. Con le giuste istruzioni e gli ingredienti idonei, chiunque potrà sfornare un delizioso panettone farcito. E con un ripieno davvero speciale.

Golosissimo il panettone al pistacchio preparato con le proprie mani

A casa e direttamente con le nostre mani, possiamo preparare un invitante panettone che stupirà tutti con il suo ripieno. Questo sarà a base di crema di pistacchio, un gusto che, da qualche anno, spopola tra i dolci. Il suo morbido impasto sarà inoltre coronato da una golosa glassa al cioccolato bianco. Per finire, spolverizzeremo con della granella di pistacchi. Servire questo dolce durante le feste lo farà senza dubbio apprezzare da tutti. Scopriamo ingredienti e preparazione.

Gli ingredienti

Per preparare il panettone avremo bisogno di:

400 g farina 00;

100 g di zucchero;

150 ml di latte;

3 uova;

10 g di lievito di birra fresco;

80 g di burro;

5 g di estratto di vaniglia;

15 g di acqua;

sale q.b.

Per la farcitura e la glassa:

350 g di crema di pistacchi;

100 g di cioccolato bianco;

granella di pistacchi q.b.

Le fasi della preparazione

Iniziamo a versare la farina dentro la ciotola di una planetaria, facciamo un buco al centro e qui versiamo l’acqua e il lievito. Aggiungiamo lo zucchero, l’estratto di vaniglia, il latte e i soli tuorli delle uova. Impastiamo per 5 minuti, quindi aggiungiamo il burro e il sale, aumentiamo la velocità e proseguiamo a impastare per altri 15 minuti. Trasferiamo l’impasto su una spianatoia e lavoriamo una palla. Copriamo con un canovaccio e lasciamo a riposo mezz’ora. Trascorso il tempo, ricopriamo la palla con della pellicola trasparente e lasciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente. Trascorse le tempistiche, stendiamo l’impasto, richiudiamolo nuovamente a palla e lasciamo a riposo 30 minuti. Passata la mezz’ora, mettiamo il panettone in uno stampo imburrato apposito e inforniamo a 170 gradi per un’ora.

Al termine, possiamo sfornare e farcire. Con il manico di un cucchiaio dobbiamo forare il panettone in alcuni punti e farcire con la crema di pistacchio inserita in una sac à poche. Possiamo quindi concludere con la glassa sciogliendo il cioccolato a bagnomaria e versandolo in cima al panettone. Poco prima che si solidifichi, aggiungeremo un po’ di granella di pistacchi. Sarà così golosissimo il panettone al pistacchio da noi preparato. Potremo consumarlo entro 3 giorni dalla sua preparazione.