Glassati al cioccolato, sono i migliori biscotti da preparare a casa a Natale con pochi ingredienti

Ecco la ricetta per preparare alcuni dei più apprezzati biscotti natalizi: quelli con glassa e cioccolato. Potremo servirli a Natale oppure preparare dei pacchettini speciali per gli amici. Vediamo come fare.

Che Natale è senza i biscotti? Questi irresistibili dolcetti fanno parte della tradizione sulla tavola, insieme a panettone e pandoro. Pochi sanno che hanno una lunga storia: con l’avvento del cristianesimo, nacque la tradizione di preparare il pane di Natale. Questo, però, tra le classi più abbienti. Le famiglie povere cuocevano invece il pane in piccole porzioni. Queste diventarono i primi biscotti natalizi della storia.

Oggi possiamo provare anche noi a preparare tante varianti di biscotti natalizi, tra cui i golosi glassati al cioccolato. La ricetta è molto facile e potremo dare ai biscotti la forma che vogliamo grazie alle tipiche formine. Ad albero, a stella, a bastoncino. Potremo gustare subito i nostri biscotti appena sfornati o regalarli agli amici a Natale. Scopriamo subito tutti gli ingredienti della preparazione.

Ecco gli ingredienti

Per preparare i biscotti natalizi avremo bisogno di:

250 g di farina 00 ;

; 2 uova;

120 g di zucchero ;

; 120 g di burro;

1 cucchiaino di lievito apposito per dolci.

Per fare la glassa ci serviranno invece:

200 g di cioccolato nero fondente;

nero fondente; 50 g di burro.

Decoriamo infine con:

granella di zucchero q.b.;

codette q.b.

Glassati al cioccolato, sono i migliori biscotti natalizi e tra i più apprezzati

Per iniziare ammorbidiamo 120 g di burro e mettiamolo in un recipiente con le uova, lo zucchero, la farina e il lievito. Mescoliamo fino a ottenere un composto liscio e lavoriamolo a palla. Ricopriamo con pellicola per alimenti e mettiamo in frigo per 30 minuti. Preleviamo e stendiamo con il mattarello. Ora formiamo i biscotti con le formine e trasferiamoli in una teglia foderata di carta da forno. Cuociamo a 180 °C per 15 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare.

Prepariamo ora la glassa sciogliendo il cioccolato sul fuoco a bagnomaria con il burro. Quando pronto, spegniamo il fuoco e immergiamo la metà di ciascun biscotto nel cioccolato fuso. Appoggiamo quindi i biscotti su un’altra teglia ricoperta da carta stagnola. Poco prima che la glassa diventi solida, spolverizziamo con manciate di codette o granella di zucchero. Ecco, dunque, i glassati al cioccolato, sono i migliori biscotti che portano in casa la magia del Natale. E anche la dolcezza!

Cosa usare se non abbiamo le formine

Può certamente capitare di voler preparare biscotti natalizi ma di essere sprovvisti delle tipiche formine. In questo caso, possiamo regolarci in diversi modi. Possiamo usare il bordo di un bicchiere per imprimere ad alcuni la forma tondeggiante che ricorderà le palline di Natale. Per stelle e alberi basterà usare la punta di un coltello per incidere i contorni sulla pasta, che poi staccheremo. Oppure potremo costruire degli stampini fai da te ritagliando con le forbici forme di carta stagnola.