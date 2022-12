Parrozzo, un regalo di Natale per stupire uomini e donne che hanno tutto ed amano le idee originali

Parrozzo, un regalo di Natale per stupire uomini e donne-proiezionidiborsa.it

Cosa regalare a chi ha già tutto? Che sia donna o uomo, che abbia 40 o 70 anni, che sia complicato o meno, il destinatario del dono resterà comunque stupito per l’originalità.

Arriva dall’Abruzzo questa cupola intrigante e profumata ed è stata capace di irretire persino il poeta D’Annunzio che le dedicò dei versi.

Vedremo insieme come rendere questo regalo un fai da te o dove acquistarlo. In entrambi i casi sarà graditissimo.

Parrozzo, un regalo di Natale diverso dal solito e che possiamo anche preparare in casa

Tra i regali più apprezzati e che non rischiano di essere dei doppioni inutili ci sono i dolci. Sono ancora più graditi se fatti in casa.

Il parrozzo è un elegante dolce dalla forma a cupola, con un interno alle mandorle e ricoperta di cioccolato fondente.

Un commerciante di Pescara, Luigi D’Amico, negli anni ’20 decise di trasformare in golosità un piatto della tradizione povera contadina. La ricetta originale di questa delizia dal sapore unico è indispensabile per confezionare i nostri regali.

6 uova;

250 g di zucchero;

150 g di semola;

150 g di mandorle tritate e non pelate;

tritate e non pelate; 150 g di cioccolato fondente;

3 mandorle amare o del liquore amaretto;

1 limone non trattato;

1 arancia non trattata;

1 pizzico di sale;

30 g di burro.

Come prepararlo in poche mosse

Le mandorle devono essere tritate nel mixer scegliendo se polverizzarle grossolanamente o finemente, a seconda dei gusti. Montiamo i tuorli con lo zucchero e aggiungiamo le scorze di limone e arancia, le mandorle tritate e la semola. Amalgamiamo con una spatola. Montiamo gli albumi a neve ferma con il pizzico di sale e uniamoli al composto di mandorle. Meglio farlo pian piano per non smontarli e sempre con movimenti dal basso verso l’alto.

Il composto è pronto. Dobbiamo versarlo in uno stampo a semisfera di alluminio da 18 centimetri, imburrato e infarinato. La cottura deve essere fatta a 160 gradi per circa 45 minuti. L’impasto non deve asciugarsi troppo ma restare soffice e umido. Una volta raffreddato potremo glassarlo con il cioccolato fuso col burro.

Dove comprare il parrozzo artigianale

Il parrozzo fatto in casa potrà essere confezionato in eleganti scatole arricchite con fiocchi natalizi o lasciato a vista ricoprendolo con carta trasparente. Farà un figurone se abbinato ad un liquore all’arancia, Aurum, o uno cherry abruzzese, la Ratafià.

Possiamo anche ordinarli online e riceverli comodamente a casa. Si può trovare il parrozzo tradizionale Luigi D’Amico nella confezione esagonale o altre versioni artigianali prodotte da pasticceri locali. Parrozzo, un regalo di Natale da non perdere.