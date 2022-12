Bambù della fortuna in vaso sempre rigoglioso: ecco come si coltiva in casa e cosa fare se le foglie sono gialle

Il bambù della fortuna è una pianta sempreverde decorativa straordinaria, perfetta da coltivare in casa in vaso. Per averlo sempre sano, rigoglioso e ricco di foglie verdi, scopriamo i semplici segreti per curarlo e i trucchi di coltivazione.

Molti di noi conoscono benissimo il bambù della fortuna, spesso chiamato falso bambù o pianta a nastro, ma pochi sanno che non si tratta del genere bambuseae. Secondo diverse culture è di buon auspicio, favorisce prosperità e genera energia positiva anche all’ambiente circostante. Per queste ragioni è un regalo perfetto per chi apre una nuova attività e come presente per le feste natalizie. Addirittura, anche il numero degli steli avrebbe un significato preciso: 8 per la rinascita, 7 per augurare una buona salute, 3 per felicità e ricchezza.

Questa pianta dalle origini orientali, secondo il Feng Shui, si dovrebbe posizionare in direzione Sud Est, in qualsiasi stanza o direttamente all’ingresso. Ma come curare al meglio questa splendida pianta da appartamento?

Come avere il bambù della fortuna in vaso sempre rigoglioso con semplici accorgimenti

La dracena sanderiana è un esemplare che si può coltivare con estrema facilità, non bisogna avere uno spiccato pollice verde. Averla in casa, oltre che portare fortuna, contribuisce a dare un tocco esotico e originale agli ambienti e bastano poche mosse per farla crescere sana.

Se abbiamo appena acquistato, o ricevuto in regalo, degli steli di questa pianta, la prima mossa è posizionarli nel punto giusto.

Se vogliamo coltivarli in acqua, mettiamo sul fondo di un contenitore di vetro, stretto e lungo, dei sassolini e copriamo le radici con acqua filtrata. Invece, qualora volessimo farli crescere in un vaso forato con il terriccio, drenante e soffice aggiungiamo argilla, molto nutritiva. Nel primo caso cambiamo l’acqua almeno una volta a settimana, mentre in terra annaffiamo frequentemente.

Per quanto riguarda il clima ideale, il bambù della fortuna soffre sbalzi termici e freddo, per questo la temperatura dovrebbe essere di almeno 18 gradi. Per mantenere il colore vivo ha bisogno di molta luce, ma evitiamo i raggi del sole diretti.

Ogni 2 mesi circa aggiungiamo del fertilizzante ricco di azoto, meglio se granulare o liquido, specifico per piante verdi.

Quando le foglie ingialliscono, potrebbe dipendere dal cloro dell’acqua del rubinetto, clima secco, dalle eccessive concimazioni, oppure dal ragnetto rosso. Quindi, in base alla reale causa, dovremo agire cambiando tipo di acqua, usando meno fertilizzante o lavandola con acqua e sapone.

Cosa creare con questa pianta

In casa non sarà poi così complicato mantenere il bambù della fortuna in vaso sempre rigoglioso, inoltre potremo sbizzarrirci con tantissime idee fai da te. Usiamo gli steli secchi o che non vogliamo più coltivare per creare una simpatica cornice porta foto o specchio. Basterà tagliare il fusto delle dimensioni che desideriamo, con un seghetto, per poi incollare i vari elementi su una base in cartoncino, lasciando il centro vuoto.

Possiamo realizzare anche un originale porta sapone, semplicemente legando tra loro dei pezzi di canne della stessa dimensione.