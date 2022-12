Gola arrossata e infiammata? Ecco come preparare delle gustose caramelle aromatiche in soli 5 minuti

Mal di gola fastidioso? Ecco la ricetta della nonna per preparare delle buonissime caramelle balsamiche che ci faranno subito sentire meglio. Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti da usare.

Con il freddo dell’inverno e gli sbalzi di temperatura, può capitare di ammalarsi. Qualche starnuto, un colpo di tosse, la gola che pizzica e alcune volte anche la febbre.

Questi malanni di stagione, oltre ad essere molto fastidiosi, indeboliscono il nostro organismo.

Durante l’inverno, quindi, è importante coprirsi per bene e seguire i consigli degli esperti.

Prima tra tutti lavarsi spesso le mani per eliminare virus e batteri e durante un colpo di tosse o uno starnuto, coprirsi la bocca.

Inoltre, in casa o in ufficio, non dovremmo mai tenere la temperatura del riscaldamento troppo alta, per evitare che l’aria diventi eccessivamente secca.

Negli ambienti molto affollati, poi, è necessario aprire spesso le finestre per ridurre la diffusione dei virus.

Gola arrossata e infiammata? Scopriamo questo rimedio della nonna

Il mal di gola è uno dei malanni più frequenti in inverno. L’infiammazione potrebbe rendere fastidiosa anche la semplice deglutizione.

È importante prendersi cura della gola, infatti sarebbe fondamentale coprirsi per bene, evitare il fumo, cercare di esporsi il meno possibile all’aria secca e fare il pieno di vitamina C.

Ma quando la gola è leggermente arrossata, potremmo cercare di risolvere il problema ricorrendo anche ad alcuni vecchi consigli della nonna da utilizzare insieme ai classici medicinali.

Ad esempio, potremmo preparare in casa e in pochissimo tempo, delle ottime caramelle aromatiche, utili per alleviare il bruciore alla gola.

Ci serviranno solamente pochissimi ingredienti. Tutti naturali e dalle tantissime proprietà benefiche.

Per preparare le caramelle abbiamo bisogno di:

3 cucchiai di zucchero;

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere;

mezzo cucchiaino di cannella in polvere;

la punta di un cucchiaino di semi di garofano in polvere;

3 cucchiai di succo di limone;

1 cucchiaino di miele;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Il procedimento è davvero molto semplice.

Prima di tutto versiamo lo zucchero a velo in una teglia, livelliamolo con un cucchiaio e, con l’aiuto di un dito, creiamo dei forellini.

Ora in un pentolino facciamo scaldare lo zucchero, il limone, il miele e aggiungiamo zenzero, cannella e chiodi di garofano. Lasciamo che il composto arrivi a bollore e spegniamo il fuoco. Attenzione a non bruciarlo.

Con l’aiuto di un cucchiaino, versiamo il composto ancora caldo nei forellini precedentemente preparati.

Lasciamo raffreddare. Una volta pronte, setacciamo le caramelle per eliminare lo zucchero a velo in eccesso e conserviamo in un contenitore di vetro.

Limone, zenzero, cannella e chiodi di garofano: tutte le proprietà benefiche

Queste caramelline potrebbero essere davvero un toccasana per la nostra gola infiammata e arrossata e vediamo perché.

Il limone sarebbe ricco di vitamina C, utile per aumentare le difese immunitarie.

Lo zenzero è da sempre molto apprezzato per la sua capacità di ridurre la nausea e per essere un antinfiammatorio, un analgesico e calmante naturale.

La cannella è una spezia molto profumata ricca di vitamine e minerali. Una delle proprietà più importanti sarebbe quella prevenire le infezioni.

Infine, i chiodi di garofano sono da sempre utilizzati in ambito fitoterapico grazie alla capacità di apportare potassio, magnesio e ferro.

Queste caramelle sono un rimedio naturale che non sostituiscono assolutamente i medicinali.