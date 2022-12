Come difendersi dal freddo in inverno? Ecco i tessuti più caldi da scegliere oltre alla lana

Come difendersi dal freddo invernale-proiezionidiborsa.it

Ecco come ripararsi dal freddo invernale grazie a questi tessuti caldi e molto alla moda. Scopriamo insieme quali sono e le loro caratteristiche principali.

I vestitini e i costumi da bagno sono ormai un lontano ricordo. Giacciono in un angolo dell’armadio in attesa di essere indossati durante la prossima estate.

A dicembre, pensare a tessuti così freschi e leggeri, come il cotone e il lino, ci fa letteralmente rabbrividire.

La lana: sempre un’ottima scelta

Se vogliamo passare del tempo all’aperto e ripararci dal freddo invernale, dobbiamo necessariamente indossare degli indumenti molto caldi.

Nelle prossime righe vedremo quali sono i più adatti alla stagione invernale.

Per ripararci dal gelo e dall’umidità, molti scelgono d’indossare dei caldi e morbidi maglioni di lana. Questo tessuto, se di qualità, non provoca allergie e fastidio sulla pelle.

Naturalmente se scegliamo un maglione 100% lana, il suo costo rischia di essere molto elevato. Se non abbiamo molti soldi da spendere, ma comunque vogliamo acquistare un capo di qualità, optiamo per un indumento composto da lana e altre fibre.

Facciamo attenzione, questo tessuto invernale è molto delicato e, se lavato ad una temperatura sbagliata, potrebbe restringersi o infeltrire.

Come difendersi dal freddo in inverno scegliendo i tessuti giusti

Oltre alla lana, come non citare anche la flanella. Morbida, calda e avvolgente. Questo tessuto si ricava dall’insieme di diverse fibre. La flanella è meno costosa della lana, ma è anche meno elegante.

Questo tessuto viene utilizzato non solo per produrre capi di abbigliamento ma anche le lenzuola invernali.

Un grande classico della stagione fredda è il velluto.

Un indumento di questo tessuto non deve mai mancare all’interno del nostro armadio. Il velluto non passa mai di moda e si rinnova ogni stagione.

Soffice, lucente e morbido. Ci sono sul mercato velluti lisci oppure a coste (dalle varie grandezze).

Un tessuto perfetto per creare degli abiti eleganti, ma anche pantaloni o completi con la giacca.

Il cashmere non passa mai di moda

Se cerchiamo un tessuto caldo ma anche elegante e pregiato, il cashmere fa proprio al caso nostro.

Parliamo di uno dei filati più nobili e anche più costosi. Un tessuto molto leggero ma in grado di regolare la temperatura corporea. Insomma, ci terrà caldi d’inverno e freschi d’estate. Inoltre, parliamo di un tessuto che ha la capacità di assorbire l’umidità. Ecco come difendersi dal freddo in inverno, evitando allergie e prurito sulla pelle.

Naturalmente facciamo attenzione nel momento del lavaggio e dell’asciugatura. Non laviamo il cashmere ad alte temperature e utilizziamo un detersivo molto delicato.

Per far asciugare il tessuto, evitiamo il contatto diretto con i raggi solari e con le fonti di calore come il termosifone e le stufe.