Si dice sempre che camminare 3 volte a settimana per almeno 45 minuti aiuti a dimagrire e a tenerci in forma. Naturalmente, seguendo una dieta equilibrata ricca di alimenti che aiutino il fisico a trovare la forma. Le giornate che si allungano e il bel clima invogliano a uscire di casa e fare attività fisica. Ma è importante divertirsi e se non siamo amanti delle semplici passeggiate, possiamo scovare attività che ci permettano di trascorre ore liete allenandoci.

Un’attività in particolare può aiutarci e allo stesso tempo riportarci a quando eravamo bambini. Perché in molti li abbiamo chiesti come regalo e li abbiamo utilizzati per spostarci da un quartiere all’altro facendo andare le rotelle a tutta velocità. Si tratta dei pattini. Pattinare porta ad avere glutei e addominali perfetti e allo stesso tempo ci fa trascorrere del tempo all’aria aperta. È un’alternativa efficace all’attività da svolgere in palestra.

Glutei e addominali perfetti e gambe pronte per sfilate in spiaggia grazie a quest’attività divertente da fare all’aria aperta

Come spesso avviene nelle città americane, spostandoci con i pattini possiamo raggiungere la spiaggia senza auto e allo stesso tempo allenare diversi gruppi muscolari. Il nostro fisico sarà pronto a sfilare sulla sabbia una volta scesi dalle rotelle.

Se vogliamo tonificare i glutei, dobbiamo portare le gambe all’indietro con precisione quando diamo la spinta. Così i muscoli bassi saranno attivi e con il passare del tempo si rassoderanno. Molti lo ignorano ma pattinare ha un effetto molto positivo anche sugli addominali. Questo avviene perché l’equilibrio che stiamo allenando non sarà mai perfetto e ci porterà a potenziare l’addome proprio durante la ricerca della posizione corretta.

Gli addominali aiutano a darci stabilità e a mantenere la giusta postura, per questo la sollecitazione avviene con continuità. I quadricipiti sono i muscoli delle gambe maggiormente chiamati in causa. I bicipiti femorali, invece, lavorano quando le gambe si piegano, l’esterno coscia è stimolato durante il passo e gli adduttori si sviluppano con i cambi di direzione.

I pattini giusti

Imparare a pattinare è come imparare ad andare in bici. Una volta che abbiamo fatto l’abitudine è difficile scordarsene. Si può cominciare anche da adulti, la parte più complicata consiste nel trovare l’equilibrio mantenendo la giusta postura. Proprio per questo inizialmente tonifica i diversi gruppi muscolari.

La postura corretta si può trovare tenendo le ginocchia appena piegate e i glutei rivolti all’indietro. Questo sforzo iniziale è già benefico per i muscoli. Una volta fatti i primi passi, utilizziamo le braccia per mantenerci in equilibrio. Le braccia accompagnano il movimento con lo slancio ottenendo un’azione tonificante che assomiglia ai vogatori della palestra.

È molto importante acquistare i pattini giusti. La scelta varia a seconda dell’utilizzo che vogliamo farne. I pattini in linea sono adatti per chi si avvicina a questo sport per la prima volta. Consentono di controllare la velocità e di mantenere costante il movimento più corretto.

Lettura consigliata

Non solo sport per provare ad aiutare la circolazione del sangue, anche la danza sportiva può essere importante per rinforzare i vasi sanguigni