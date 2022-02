Quando si ricomincia con la pratica sportiva dopo un periodo di inattività, alcuni accorgimenti sono necessari per non correre rischi. A 40 anni la prudenza deve essere ancora maggiore perché il fisico potrebbe avere delle esigenze di cui non abbiamo consapevolezza.

L’elasticità dei muscoli è minore rispetto a quando eravamo giovani e i problemi alle articolazioni sono tipiche di questa età in cui l’usura si fa sentire. Riprendere a frequentare una palestra non è una cattiva idea ma dobbiamo porci degli obiettivi e combattere il decadimento fisico con intelligenza.

Scegliere l’obiettivo

Se abbiamo deciso di riprendere con la palestra a 40 anni, i motivi possono essere tanti. Siamo preoccupati per la nostra salute oppure abbiamo voglia di dimagrire o abbiamo intenzione di lottare contro il decadimento fisico.

È possibile trovare la spinta giusta con ognuna di queste motivazioni e persino la vanità può aiutarci a prendere questa decisione.

Un fisico scolpito forse non è una priorità eppure lavorare per ottenerlo ci permetterà comunque di stare bene, di dimagrire e allontanare il processo di invecchiamento.

Per fare questo è necessario seguire alcune regole che sono indispensabili.

Innanzitutto l’alimentazione. Una dieta che sia coerente con il tipo di attività fisica che abbiamo scelto deve essere il punto di partenza. Senza la giusta dose di energia, la strada potrebbe presentarsi in salita.

Il programma di lavoro deve essere studiato con istruttori professionisti che abbiano le informazioni necessarie per assecondare il nostro stato di forma e modificarlo.

Ascoltare i messaggi che il fisico ci manda è importante.

Uno stress eccessivo potrebbe mettere in pericolo il nostro programma e portarci degli infortuni da cui sarebbe difficile recuperare.

Riprendere con la palestra a 40 anni non è difficile con questa attività che scolpisce il fisico e lo rende tonico anche dopo tanto tempo

Uno degli sport di nuova generazione che si adatta alle esigenze di ogni età è il parkour.

Consiste nello spostarsi all’interno della città attraverso movimenti acrobatici e armoniosi. Il quartiere diventa una palestra a cielo aperto in cui allenare il fisico utilizzandolo per superare impedimenti e barriere presenti nel percorso.

Correre e superare gli ostacoli allena la forza e l’agilità ma anche la capacità cardiovascolare e polmonare.

Insomma un allenamento completo che protratto nel tempo è in grado di scolpire il nostro fisico sviluppando i muscoli in maniera naturale.

Il modo migliore di cominciare è trovare un amico che abbia questa passione e che possa spiegarci i rudimenti. Ma teniamo presente che dal 2017 il Coni lo ha riconosciuto come vero e proprio sport e che ci sono numerose palestre che promuovono i corsi.

I Campionati Italiani stanno dando sempre più visibilità e se vogliamo cominciare lentamente e ricorrere agli istruttori abbiamo la possibilità di farlo.

Conoscere il proprio corpo ed esplorare i nostri limiti è giusto, usare la prudenza ci permetterà di recuperare il terreno perduto senza farci male.