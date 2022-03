Vestirsi non significa solo coprire il corpo e ripararlo dal freddo. Oggi sappiamo quanto sia importante scegliere gli abiti giusti con l’obiettivo di valorizzare il nostro fisico e sentirci belli. L’autostima, infatti, è uno degli strumenti che aprono le porte al successo e alla felicità. Ecco perché dovremmo poter scegliere gli abbinamenti e il look che ci rispecchi.

Poiché ognuno di noi ha qualità e caratteristiche che possono non piacergli, riuscire a modificarle è un’opportunità. Così possiamo trovare il pantalone o la gonna che esalti una parte che ci piace del nostro corpo. Nel caso di oggi, cercheremo di dare qualche consiglio alle donne che non sono particolarmente alte. Ma con gli stupefacenti consigli di stile per vestirsi e trovare i capi che slancino la figura, essere minute non sarà un problema.

Pantaloni corti o lunghi

Per le donne che hanno qualche centimetro in meno capire quale modello di pantaloni sia più adatto non è uno scherzo. Infatti, che siano jeans o meno, sia il colore che il taglio sono importanti. Per prima cosa, i colori scuri sono sempre da preferire, dato che slanciano le gambe. Stessa cosa per i pantaloni skinny che, stringendo la figura, ne allungano il profilo. Questo non significa che i pantaloni larghi siano sempre vietati.

Se amiamo quelli a zampa, allora dovremo sceglierli con la vita particolarmente stretta e che si allargano a partire da metà gamba. Minigonne e shorts sono sempre una buona idea quando si vuole sembrare più alte. Ma indossiamoli solo se ci sentiamo a nostro agio. Peggiorano la situazione le culotte e le gonne longuette.

Gli stupefacenti consigli di stile per vestirsi quando si è basse e quali pantaloni e gonne indossare per apparire più alte

Per quanto riguarda magliette e maglioni, pochi sanno che lo scollo a V non fa altro che slanciare la figura. Infatti, il triangolo con la punta in giù valorizza il seno e concentra l’attenzione sulla vita. Assolutamente da evitare tutti quegli abiti che hanno mezze misure o lunghezze estreme. Niente stivali alti e abiti maxi o vaporosi che accorciano le gambe togliendo centimetri. Anche per calze e collant, cerchiamo decorazioni senza strisce e pois.

Meglio evitare le scarpe basse e tendere sempre almeno a un tacco 8. Questo tipo di calzatura potrebbe sembrare poco comoda, ma ormai ci sono dei modelli che sanno unire praticità e confort del piede. Il plateau è sempre una soluzione per evitare scomodità. Se amiamo particolarmente le cinture, non facciamo l’errore di sceglierle larghe e appariscenti. Meglio averne di sottili e molto semplici, in modo che sottolineino la vita ma senza accorciare le gambe.

