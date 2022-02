Seguire la moda non deve essere un’imposizione né una schiavitù. Al contrario, a ogni stagione abbiamo l’opportunità di scoprire nuovi stili che possono valorizzare il nostro fisico. Avere un proprio look è anche un modo per esprimere la propria personalità.

Basta un vestito o una maglietta indossata in un certo modo per raccontare una parte di chi siamo. Ancora meglio se quell’abito mette in risalto i nostri punti di forza. Ad ogni nuova tendenza di grido, siamo pronte a reinventarci. Sensuali, sbarazzine, formali, casual, trasgressive.

La moda può riuscire a interpretare ogni parte di noi, anche la più nascosta. Ne è una prova questo nuovo modello di gonna chic e sportiva proposta nelle sfilate della prossima stagione 2022. Ecco un articolo per scoprirne le caratteristiche e capire come indossarla al meglio.

Sportivo è elegante

Cosa ne pensiamo dell’outfit delle giocatrici di tennis? Anche se non abbiamo mai visto una partita, conosciamo le gonne corte indossate dalle campionesse. Colori chiari, taglio corto e un’infinità di pieghe svolazzanti e soprattutto grande leggerezza. Le miniskirt del mondo del tennis sono fatte per lasciare massimo spazio al movimento e quest’anno hanno conquistato le passerelle.

La scelta può andare su modelli ampi, come quelli presentati da Armani e Alberta Ferretti, che coprono piccole imperfezioni. Ma c’è un’alternativa anche per chi ama il corto stretto, addirittura sotto forma di vestitino. I modelli s’ispirano a note vintage, recuperando vecchi modelli di Lacoste e lo stile anni 90’. Da capo prettamente sportivo, la minigonna torna alla ribalta diventando perfetto per ogni occasione. Un capo da avere assolutamente, ma ecco come abbinarlo.

Questo nuovo modello di gonna chic e sportiva consacra il look primavera estate 2022 e si adatta a qualsiasi donna

Se vogliamo uno stile sportivo ma chic, l’accostamento migliore per la nostra minigonna è un cardigan semplice e un mocassino. Scegliamo sempre colori che facciano contrasto, mentre usiamo calzettoni, borsette, guanti tutti in tinta. L’effetto è assicurato.

Ci stupirà, ma questo tipo di gonna è perfetta anche per un’uscita serale, magari romantica. In questo caso preferiamo associazioni in tinta, per esempio un top o una camicia e uno stivale elegante.

Abbiamo visto che la tinta prevalente per questo modello è il bianco o il panna. Questa scelta può sembrare noiosa, ma in realtà permette abbinamenti infiniti e mai sbagliati. Se volessimo cambiare colore, acquistiamo sempre una tinta unita osservando anche ciò che abbiamo già nell’armadio. Un tessuto da non sottovalutare per le miniskirt da tennis è anche il denim. Così avremo un capo che non invecchia mai, ma che può essere rinnovato grazie agli accessori.