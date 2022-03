Cancro e Toro avranno un aprile ricco di fortuna e denaro ma questi segni sbancheranno in amore secondo l’oroscopo

Finalmente è arrivata la primavera e con lei anche la voglia di cambiamento alla ricerca di un po’ di fortuna. Se infatti i primi mesi dell’anno possono essere stati altalenanti per qualcuno sembrano arrivare ottime notizie dalle Stelle.

La disposizione dei Pianeti nei prossimi giorni porterà una ventata di felicità e di occasioni lavorative per qualcuno, per altri è in arrivo l’amore. Ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Raggiante fortuna

Le giornate si allungano e si fanno più luminose con un Sole sempre più presente. E sarà proprio il Sole che porterà un’ondata di fortuna per il segno del Cancro, insieme al posizionamento dei Pianeti in Pesci. Sarà infatti anche Marte a rendere speciale questo aprile, donando forza e motivazione che non mancheranno di essere dimostrate sul lavoro. Insomma aprile sembra partire con il piede giusto per i nati Cancro. Ma più del Cancro, ad avere una fortuna sfacciata ad aprile sarà il segno del Toro grazie al favore di Marte e Saturno. Nonostante i momenti di tensione appena trascorsi stanno per arrivare interessanti cambiamenti sul fronte lavorativo. Questo anche grazie alle influenze positive di Giove e Mercurio che fino alla fine del mese spingeranno i nati Toro verso inaspettate sorprese finanziarie.

Primavera e batticuore

Le fortune nella vita, però, non sono fatte di solo denaro perché qualcuno potrebbe scoprire un tesoro nell’amore in arrivo. Infatti se Cancro e Toro avranno un aprile finanziariamente interessante per qualcuno busserà alla porta la passione. Chi, ad esempio, ritroverà intimità di coppia sarà il segno della Bilancia grazie al favore di Urano. Finalmente tornerà la voglia di tenerezza e saremo maggiormente in grado di metterci a disposizione, ma anche di essere compresi dal partner. I single invece, saranno inebriati dalla primavera che saprà risvegliare appetiti che sembravano sopiti da tempo.

Cancro e Toro avranno un aprile ricco di fortuna e denaro ma questi segni sbancheranno in amore secondo l’oroscopo

Quando Marte e Venere decidono di collaborare, possiamo stare certi che le soddisfazioni in campo amoroso non mancheranno. E infatti il segno dello Scorpione sarà baciato dagli influssi di questi 2 Pianeti che per tutto il mese daranno gioia e serenità nella coppia. Buona l’intesa con il partner, tuttavia attenzione a Saturno che potrebbe portare a qualche tensione, ma solo passeggera.

Il segno vincitore

Non meno rilevante, infine, sarà il mese che si prospetta per i nati Pesci che letteralmente sbancheranno in amore. Grazie al solito Venere l’amore andrà a gonfie vele per i Pesci facendoli divertire non poco, sia in coppia che non. Ad ulteriore supporto ci saranno Giove e Urano che permetteranno di dare libero sfogo ad un’incontenibile passione.

