Per indossare un bel paio di stivali è sempre, o quasi, l’occasione giusta. L’importante è sapere come abbinarli ai vestiti in modo da valorizzare la propria silhouette.

Gli stivali sopra al ginocchio sono uno dei modelli più diffusi e anche più comodi. Nelle stagioni fredde, poi, forniscono un riparo caldo e confortevole al piede. Inoltre, gli stivali sono uno degli indumenti più sensuali che una donna possa indossare.

Per fare ciò però ci sono delle regole ben precise da seguire. Infatti gli stivali al ginocchio, chiamati anche overknee, non vanno bene con qualsiasi vestito o pantalone. Ecco allora che servirà conoscere i trucchi per indossare gli stivali al ginocchio e valorizzarli in modo elegante. In questo modo non si rischierà mai di risultare fuori moda o volgare.

Pantaloni o gonna?

Non c’è una risposta esatta proprio perché è la scelta del capo d’abbigliamento che fa la differenza con gli stivali.

Il modello overknee è fatto per giocare sulle lunghezze di gonne, pantaloni, ma anche maglioni, camicie. Ci vuole sempre una giusta misura tra l’altezza dello stivale e la lunghezza della gonna. Si gioca sul vedo non vedo che risulta molto sexy.

Se si sceglie una gonna corta è meglio abbinare un cardigan lungo, ma che non la copra. Così come alla gonna stretta meglio abbinare un maglione largo. Oppure si può optare per un vestito semilungo che arrivi a metà della coscia. Sia le gonne che i vestiti però non devono mai salire sopra una certa altezza. In questo modo gli stivali aiuteranno a slanciare la figura di chi li indossa. Se non si ama il corto, allora un vestito/gonna molto lungo che lascia intravedere lo stivale andrà benissimo.

La scelta dei pantaloni non è molto vasta. Infatti, agli stivali al ginocchio è preferibile unire dei jeans stretti o pantaloni stretch (come leggins). Per esempio un paio di pantaloni da equitazione daranno l’impressione di una donna sportiva, forte. In questo modo si valorizza anche la silhouette e si appare più magri.

I trucchi per indossare gli stivali al ginocchio e valorizzarli in modo elegante

Gli stivali al ginocchio possono anche deporre il loro “fare aggressivo” e diventare un capo elegante e sobrio. In occasioni informali, quotidiane, abbinati a un maglione semplice, a una camicia semi elegante, l’effetto sarà sorprendente e metterà a proprio agio chi li indossa.

Si è già parlato della comodità degli stivali al ginocchio; allora perché non abbinare un vestito lungo con uno spacco, stile “figlia dei fiori”, e una giacca di jeans. Per quanto riguarda i colori, il nero è sempre molto elegante, il marrone è più duttile e si abbina a vari look.