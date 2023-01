Gli scarichi intasati ti tormentano? Se aceto e bicarbonato non bastano questi 3 rimedi geniali ti c

A chi non è mai successo di avere gli scarichi intasati in casa? Purtroppo, gli scarichi del bagno e della cucina possono otturarsi facilmente. Anche se facciamo attenzione, ciò accade molto comunemente e può crearci qualche problema. Oggi vogliamo spiegarti come risolvere velocemente questo comune problema con dei pratici rimedi della nonna.

L’acqua che si accumula nel lavandino, i tubi di scarico che brontolano e gorgogliano, cattivi odori: se succede questo i nostri scarichi sono otturati. Questo problema è più comune di quanto puoi immaginare, ma non devi preoccuparti: nella maggior parte dei casi potrai risolverlo in poche mosse.

Le nostre nonne ci hanno spiegato che aceto e bicarbonato sono utili a 360 gradi nella cura della casa. Probabilmente anche tu li hai già usati per liberare gli scarichi lenti. Tuttavia, a volte non basta: in questo caso potrai provare 3 trucchi facili ed economici per risolvere il problema.

Perché gli scarichi si intasano?

Creme e prodotti per l’igiene personale, peli e capelli, residui di cibo, ma anche troppa carta oppure altri oggetti possono bloccare gli scarichi.

Possiamo usare aceto e bicarbonato regolarmente per mantenere gli scarichi liberi da ostruzioni. Tuttavia, se il problema è già presente e l’acqua non scende, potrai rimediare senza farti prendere dal panico: scopriamo insieme in che modo.

Gli scarichi intasati ti tormentano? Se aceto e bicarbonato non servono a liberarli, ecco come sgorgare le tubature

La soda da bucato è un prodotto che usavano già le nostre nonne per le sue proprietà sgrassanti e detergenti. Se usata per fare il bucato aiuta a togliere anche le macchie più ostinate. Tuttavia, questo prodotto possiede anche altre proprietà, come ad esempio liberare uno scarico intasato.

Tutto ciò che dovrai fare è portare ad ebollizione una pentola d’acqua e nel frattempo versare nello scarico 3 cucchiai di carbonato di sodio. Quando l’acqua sarà bollente versiamola velocemente negli scarichi per liberarli una volta per tutte.

Basta una bustina di lievito di birra per risolvere il problema degli scarichi otturati

L’avresti mai detto che il lievito di birra serve non solo in cucina ma anche in bagno? Se non riusciamo a sgorgare lo scarico, versiamo una bustina di lievito di birra e subito dopo un litro d’acqua bollente. Questo rimedio non solo ci permetterà di avere gli scarichi funzionanti, ma eliminerà anche ogni traccia di cattivi odori. Inoltre, si tratta di un rimedio davvero economico e alla portata di tutti.

Non solo per sbiancare e rimuovere il calcare: le 1000 sorprese dell’acido citrico

Gli scarichi intasati ti tormentano? Se aceto e bicarbonato non risolvono il problema, ci penserà l’acido citrico. Probabilmente l’avrai già usato per sbiancare wc e vasca da bagno, ma se lo versiamo negli scarichi, l’acqua tornerà a scorrere senza più accumularsi.

Usiamo sempre dell’acqua bollente per aiutare il prodotto a svolgere la sua funzione. Aggiungiamoci mezzo bicchiere di acido citrico, facciamolo sciogliere e versiamolo dove serve. Possiamo lasciarlo agire per qualche ora oppure procedere subito: in entrambi i casi, non dovremo più lottare contro scarichi lenti e da sgorgare.