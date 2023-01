Maxi sciarpe colorate, il nuovo accessorio cool della stagione invernale

Sono decisamente ovunque. Sono coloratissime, pregiate, morbide e soprattutto calde. La stagione invernale 23 vuole le sciarpe maxi che avvolgono collo e che cadono morbide sulla schiena come se fosse uno strascico.

Un look senza accessori? Non è completo. E per la stagione invernale, tra guanti, sciarpe e cappellini le idee di stile non finiscono mai. Ogni capo protegge una parte del corpo dal freddo, ma quella che sta spopolando sempre di più è la maxi sciarpa.

Sicuramente comoda nelle giornate molto fredde, la scarf invernale diventa quasi parte del look. Non viene più usata solo ed esclusivamente per proteggere la gola dal freddo, ma molto spesso il look si costruisce attorno a questo nuovo accessorio.

I vari modi in cui portiamo la sciarpa

La sciarpa possiamo indossarla in diversi e tanti modi. Molto dipende però dalla sua lunghezza e dal suo spessore. Possiamo girarla attorno alla gola diverse volte, trasformandola quasi in uno scaldacollo. Se è larga possiamo poggiarla sulle spalle come se fosse un poncho e se vogliamo possiamo chiuderla in vita con una cintura oppure una spilla, per un effetto ancora più wow. E infine, perché non farla passare sopra la testa incrociandola sul collo? In questo modo terrà al caldo sia la testa sia la gola.

Come portarla

Tutti metodi assolutamente leciti, ma questo inverno come la portiamo la sciarpa? Per questo 2023 la portiamo come un maxi scialle a mezza spalla. Un lembo quindi cadrà davanti e l’altro cadrà dietro, incrociandosi sul collo. Un metodo molto elegante di indossare questo accessorio.

I tessuti must sono quelli caldi. Quindi puntiamo tutto su lana, alpaca, mohair, cashmere, baby alpaca oppure baby cashmere. Particolare della stagione però sono i colori.

Maxi sciarpe colorate, il nuovo trend dell’autunno

Quest’anno gli accessori che vedremo ondeggiare sul collo delle persone saranno ricchi di colori vivaci. Dal lime fino all’arancione evidenziatore, passando per il rosa shoking. Ma non solo, perché le sciarpe per questa stagione si comporranno anche di fantasie checked multicolor, fantasia che sta spopolando anche sui pantaloni. E si mixano allora colori come marroni, verde e giallo. E ancora, verde, azzurro e bianco. Brand bandiera di questi accessori? Ovviamente Acne Studios e Loewe. Sciarpe rigorosamente munite di frange che ciondolano al ritmo del nostro passo urbano.

Un accessorio che possiamo abbinare con qualsiasi tipo di cappotto che abbiamo nell’armadio. Da quello lungo a quello corto, passando anche per i montoni in pelle o i bomber in lana. Le maxi sciarpe colorate, il nuovo trend dell’autunno a cui non possiamo rinunciare.