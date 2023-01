Quante cose si possono fare riciclando creme, shampoo e bagnoschiuma! Chi l’avrebbe detto?

In queste feste, in molti avranno ricevuto kit per la cura e l’igiene del corpo. Molti però sono affezionati a particolari prodotti che utilizzano abitualmente. Ma possiamo utilizzare creme, saponi, bagnoschiuma e shampoo anche in tanti altri modi utili. Scopriamoli insieme!

Le feste sono appena passate. Come ogni anno, in questo periodo ci ritroviamo alle prese con le decorazioni da smontare e regali poco graditi. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di scartare un regalo e provare una profonda delusione. Spesso, infatti, soprattutto quando si fanno regali a persone con cui si ha poca confidenza, è molto facile non indovinare gusti e preferenze. Dopo falsi ringraziamenti e sorrisi tirati, ci ritroviamo con qualcosa che non ci piace o, peggio ancora, neppure ci serve. Un grande classico dei regali più “anonimi” sono i kit per l’igiene e la cura del corpo: trousse e confezioni contenenti bagnoschiuma, shampoo, balsamo… A volte anche creme e oli per il corpo.

Si pensa di fare qualcosa di utile ma, con un regalo del genere, le possibilità di sbagliare sono elevatissime. Nel settore beauty ognuno ha le proprie preferenze. Sono tante le persone che utilizzano da anni lo stesso profumo o gli stessi prodotti per la cura del corpo e dei capelli. Non si tratta solo di preferenza in fatto di consistenze e profumazioni, si può trattare anche di specifiche esigenze. Che fare quindi coi regali ricevuti? Buttarli è proprio uno spreco!

Pochi sanno quante cose si possono fare riciclando creme, shampoo, bagnoschiuma e prodotti simili

Indipendentemente dagli ingredienti da cui sono composte, le varie creme sono un’ottima base per fare un efficace scrub. Basta semplicemente mescolarle a zucchero di canna o bicarbonato , ed ecco subito pronto uno scrub più o meno fine per esfoliare la pelle e favorire il rinnovo cellulare. Una o due volte la settimana è una buona pratica che tutti dovrebbero fare.

Le creme possono anche essere utilizzate per fare un impacco per capelli. In questo caso, sarà utile mescolarle a yogurt o olio d’oliva. Per ottenere un effetto nutriente e lucidante, aggiungere anche un goccio d’aceto o un tuorlo d’uovo.

Infine, la crema corpo è anche un ottimo struccante. Basta metterne una piccola quantità su un dischetto di cotone e strofinare con delicatezza sul viso per eliminare ogni traccia di make-up.

Gli utilissimi riutilizzi di prodotti per capelli e bagnoschiuma

Bagnoschiuma e shampoo sono ottimi prodotti detergenti. Pertanto, sono indicati per lavare qualunque cosa: biancheria, contenitori vari, pennelli, macchina etc… Dal canto suo, poi, lo shampoo è ottimo per rimuovere le macchie di fondotinta dai vestiti. Mentre lo shampoo neutro indicato per i bambini farà tornare come nuovi i capi in lana infeltriti o altri indumenti ristrettisi dopo il lavaggio.

Il balsamo è in grado di rendere morbidi i capi d’abbigliamento. Basterà utilizzarlo al posto dell’ammorbidente quando si fa il bucato, a mano o in lavatrice.

Come riciclare gli oli per il corpo

Data la loro naturale consistenza, gli oli sono eccezionali lubrificanti, utili quindi per oliare le serrature e i lucchetti che fanno fatica ad aprirsi. Inoltre, sono perfetti anche per lucidare scarpe, borse e mobili.

Ecco quindi quante cose si possono fare riciclando creme, shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti per il corpo.