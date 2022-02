La primavera porta con sé molte speranze e porta le persone a fare tanti progetti per il futuro.

Il clima ha sicuramente un’influenza sul nostro stato d’animo e di certo siamo tutti un po’ più felici in primavera che in autunno o inverno. In particolare, però, le stelle ci indicano che per questa primavera alcuni segni si possono aspettare proprio il meglio dalla vita.

Progetti positivi che verranno a compimento o incontri interessanti poco importa. Ciò che è fondamentale è che queste persone sentiranno di vivere la vita che hanno sempre desiderato e ne saranno molto felici. Infatti, gli esperti non hanno dubbi perché saranno questi i segni dell’oroscopo che vivranno da re molto presto.

Toro e Cancro

Secondo le stelle in primavera ci sono due grandi vincitori.

Il Toro e il Cancro, infatti, per ragioni abbastanza diverse tra di loro, vivranno un periodo felice e ricco di soddisfazioni.

In particolare, il Toro in primavera vivrà un periodo estremamente propenso ai sentimenti e alla novità in ambito personale. I nati sotto questo segno, infatti, riusciranno a pensare sempre meglio alla propria famiglia o al proprio partner. Anche per le proposte di matrimonio le stelle ci dicono che è proprio il momento giusto.

Il Cancro, invece, avrà una fortuna meno personale e più professionale o “burocratica”. Pare che una questione che da tempo infliggeva pene ai nati sotto questo segno si risolverà proprio in questo periodo dell’anno, complice un po’ di fortuna.

Per quanto riguarda i sentimenti, i nati sotto il Cancro dovranno tuttavia attendere l’arrivo dell’estate per sentirsi pienamente soddisfatti e compresi. Certo, il Cancro è un segno estremamente esigente in ambito sentimentale, ma quando riesce a farsi capire è capace di amare moltissimo.

Gli esperti non hanno dubbi perché saranno questi i segni fortunati dell’oroscopo in primavera

Chiude la classifica dei segni fortunati l’Acquario, che vede davanti a sé dei mesi pieni di possibilità e di opportunità.

Ad inizio primavera, l’Acquario potrà avvalersi della fortuna di incontrare tantissime persone e tra tutte queste sicuramente alcune saranno quelle che lo faranno innamorare.

A livello professionale, il vento in poppa è assicurato da Giove, che accompagnerà ancora per molto tempo questo segno. Certo, bisognerà cercare comunque di risparmiare per potersi vivere delle vacanze estive da urlo.

