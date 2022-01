A fine dicembre di solito gli italiani fanno un bilancio dell’anno appena passato. Pensano a cosa potevano fare di più e meglio, riflettono su cosa hanno ottenuto e in che modo migliorare la propria vita.

A gennaio invece, gli italiani pensano al futuro. Infatti, non è raro trovare delle liste di buoni propositi sparse nelle case delle famiglie. C’è chi vorrebbe studiare una nuova lingua e chi invece avrebbe intenzione di tornare in palestra.

Alcuni buoni propositi sono sicuramente più facili da seguire rispetto ad altri, ma tutti necessitano di buona volontà, determinazione e serietà. Secondo l’oroscopo ci sono alcuni segni che hanno tutte queste caratteristiche o che comunque sembrano essere più efficienti di altri in materia. Infatti, ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo. Vediamo quali sono.

Un segno di fuoco e uno di terra

Il primo segno non può che essere di fuoco. L’Ariete, infatti, possiede quell’energia così pura e totale che vede nella determinazione il metodo più sicuro per superare ogni sfida possibile.

A inizio anno, normalmente le persone nate sotto questo segno vedono nella lista dei buoni propositi un’ulteriore sfida che la vita gli propone. In particolare, cercheranno sempre di affrontare di petto le problematiche e sapranno chiedere aiuto quando e se servirà. Proprio quest’ultimo punto differenzia la determinazione dell’Ariete da quella del Capricorno.

I Capricorno, infatti, forse sono le persone più determinate che esistano in assoluto, ma la loro determinazione è soprattutto solitaria. Non amano condividere con altri il loro stato emozionale e i loro piani di vita e dunque vogliono raggiungere i propri obiettivi da soli. Pensano di trovare la loro forza proprio dalla loro volontà di vivere da soli e in genere raggiungono i risultati che si erano prefissati.

Infine, torniamo invece alla vitalità e al calore di un altro segno di fuoco. Il Sagittario è quell’altro segno dello zodiaco che, secondo le stelle, avrà la capacità di rispettare a pieno i buoni propositi scelti.

Le persone nate sotto il Sagittario hanno molte idee che spaziano dai viaggi al lavoro e le raggiungono perché hanno un’alta considerazione di sé. Alcuni potrebbero dire che i Sagittario sono delle persone superbe, ma secondo loro si tratta solo di una descrizione realista di sé stessi.

