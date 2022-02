Ci sono alcuni piatti tipici italiani che hanno radici davvero lontane. Il rapporto tra l’Italia e il buon cibo è come una relazione lunga e ricca di esperienze. Da Nord a Sud si possono assaggiare incredibili manicaretti uno più buono dell’altro. Sarà sicuramente per questo che la nostra cucina è conosciuta in tutto il Mondo.

Tra la vasta scelta di piatti tipici una delle Regioni che regala più soddisfazioni è probabilmente la Campania. Un misto di sapori tutti diversi tra dolce e salato che è impossibile non amare. Oggi proponiamo una ricetta che si ispira alla famosissima frittatina napoletana, ma rivisitata in chiave moderna.

La frittatina napoletana è forse uno degli antenati più conosciuti dello street food. Nata proprio con l’intento di mangiarla al volo senza doversi sedere al ristorante. La frittatina è l’emblema per eccellenza del dire no allo spreco. Abbiamo già parlato della ricetta originale della frittatina napoletana, una monoporzione gustosa ancora più buona se si usano gli avanzi della sera prima.

Con questa idea sfiziosa si può trasformare un piatto della tradizione in un finto gelato da sgranocchiare

Invece della classica forma tonda che ci lascia le mani unte, oggi la prepareremo su uno stecco gelato.

Ingredienti per 8 porzioni:

400 gr di bucatini;

100 gr di cubetti di prosciutto cotto;

70 gr di cipolla;

250 ml di besciamella;

20 ml di olio EVO;

160 gr di Parmigiano Reggiano;

pangrattato;

4 uova;

olio per friggere;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Spezziamo i bucatini in 3 parti, anche se per molti è considerato un oltraggio ci faciliterà il lavoro. Cuociamoli in acqua salata bollente per 5 minuti e scoliamoli;

In una padella rosoliamo la cipolla tritata e il prosciutto con un filo di olio EVO;

In una ciotola uniamo i bucatini e il condimento, mescoliamo e versiamo la besciamella e il formaggio. Amalgamiamo bene gli ingredienti e trasferiamo il composto negli stampini da gelato. Posizioniamo gli stecchi e mettiamo a congelare per 1 ora;

Sbattiamo l’uovo e aggiungiamo sale e pepe. Passiamo ogni gelato nell’uovo e poi nel pangrattato. Friggiamo ogni gelato per 5 minuti circa in olio di semi ben caldo;

Ecco che con questa idea sfiziosa si può trasformare un classico piatto della tradizione napoletana in uno snack moderno. Proprio come si possono preparare dei conchiglioni ripieni croccanti da gustare come dei taco messicani. Basta solo modificare qualcosina per creare dei piatti davvero gustosi e indimenticabili.

Approfondimento

Non la monotona pasta al tonno ma un’esplosione di gusto pronta in 20 minuti con l’aggiunta di un ingrediente amatissimo