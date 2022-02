Una carne magra adatta davvero a tutti è quella di pollo. Nelle giuste quantità si può mangiare con tutto, con contorno di verdure di stagione, di patate o addirittura da sola. Per un piatto light, salva cena o per un pranzo veloce è ricca di proteine e povera di grassi. Niente a confronto con le più grasse braciole. Anche la carne rossa può essere magra e ne esistono diverse. La carne di cinghiale è una di queste e ne abbiamo parlato in questo articolo precedente. La carne bianca è adatta per chi soffre di colesterolo alto, di gotta o addirittura di color irritabile.

Si può cucinare in tantissimi modi, ma visto che ci troviamo a febbraio, oggi vediamo una ricetta con un frutto di stagione. Per meglio dire, con un agrume: l’arancia. Ricca di vitamina C e A, proteggerebbe i reni, l’apparato cardio-circolatorio, gli occhi e la vista. Regolerebbe inoltre l’assorbimento di zuccheri, di grassi e proteine.

Gli ingredienti che ci serviranno

Ma veniamo a noi. Per un pollo all’arancia che si rispetti gli ingredienti che ci serviranno sono questi:

succo di 2 arance spremute;

scorza delle arance;

pollo 500 g;

farina di riso o di tipo 00;

olio EVO;

sale e pepe;

maggiorana;

mandorle spezzettate.

Al posto dei soliti peperoni, ecco come cucinare il pollo usando solo un frutto di stagione che attiverebbe anche il metabolismo lento

Spremiamo il succo dell’arancia e grattugiamo la scorza. Mettiamole in due recipienti separati e lasciamo da parte. Tagliamo il pollo a listarelle, non troppo sottili, ma neanche troppo grosse. Impaniamole in abbondante farina di riso se vogliamo una ricetta senza glutine, oppure usiamo la più consueta farina di tipo 00. Facciamo in modo che ogni pezzetto sia ben ricoperto, non lasciando nessuna parte rosa scoperta. Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo un po’ di olio extravergine di oliva. Lasciamo riscaldare sul fuoco lento e, prima che inizia a bollire, mettiamoci le scaloppine di pollo. Facciamo rosolare con sale e pepe. Una volta dorate, aggiungiamo il succo d’arancia. Una volta che la carne avrà raggiunto la consistenza giusta, uniamo la scorza d’arancia.

Dovrà essere cremosa e consistente. Se vediamo che è ancora liquida, lasciamo cuocere un pochino a fuoco non troppo alto. Aggiungiamo, quasi a fine cottura, la maggiorana. Mescoliamo per pochi minuti e serviamo nel piatto con le scaglie di mandorle. Al posto dei soliti peperoni, ecco come cucinare questa carne magra e povera di grassi con l’arancia.