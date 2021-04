Ognuno di noi ha il potere di trasformare le proprie debolezze in punti di forza. Dunque, quando Madre Natura non è stata magnanima con noi nella distribuzione delle taglie dei reggiseni non c’è da disperare. Gli esperti della moda svelano come scegliere il costume giusto per valorizzare un seno piccolo.

Se durante l’inverno abbiamo potuto utilizzare degli espedienti per mascherare le forme, con l’arrivo del caldo dobbiamo necessariamente trovare soluzione alternative. Gli esperti del mestiere ci suggerisco dei semplici trucchi per un decolté da fare invidia.

Il primo segreto da tenere a mente è quello di valorizzare i nostri pregi per distogliere l’attenzione da quelli che amiamo di meno. Non sempre è una buona idea scegliere il modello più in voga al momento. Meglio optare per uno stile appropriato alle nostre forme con cui sentirci a nostro agio.

Dunque, gli esperti della moda svelano come scegliere il costume giusto per valorizzare un seno piccolo.

Il modello push up con ferretto è una soluzione ideale per mettere in mostra le forme. Il ferretto ben adempie a creare l’effetto lifting, e l’imbottitura fa il resto. L’unico aspetto negativo è che il costume impiegherà un po’ più di tempo ad asciugarsi.

I vari modelli

Per chi proprio il ferretto non riesce a sopportarlo, il modello con fascia imbottita è l’alternativa vincente. Ottimi risultati si ottengono in particolare per chi ha delle spalle toniche ed un buon portamento. Scegliendo quelli dalle tinte cangianti e arricchiti con frange e volant si inganneranno anche gli occhi più esperti.

Infine ci viene in aiuto una moda che si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi anni: il costume spezzato. Questa è indubbiamente la soluzione ideale per chi ha i fianchi morbidi e delle belle curve ma un seno poco rigoglioso. Basterà scegliere un pezzo di sotto monocolore ed un triangolo imbottito a fantasia che avvolge il seno e ne aumenta il volume.

Completamente bandito è invece il costume interno monocolore e senza fronzoli. Questo infatti è in grado di ridurre al minimo il seno anche delle donne più prosperose. Se si desidera fare un’eccezione, meglio scegliere pezzi unici brillanti e colorati, arricchiti da dettagli che donano movimento alle forme.

Ebbene seguendo questi suggerimenti si potrà acquistare o regalare il costume perfetto per tutte le taglie.

