Chi ha un gatto sicuramente avrà avuto momenti di panico vedendolo uscire di casa e non rientrare per molto tempo. Solitamente si pensa che i gatti sono veri e proprio amanti della casa anche se in realtà non è sempre così.

Infatti, i felini per diverse ragioni possono avere un’indole nomade e vagabonda cosa che veramente pochi sospettano. Ma perché i gatti hanno questa tendenza a volere abbandonare il proprio focolare per vagabondare?

Ecco i motivi sconvolgenti che in pochi conoscono sul perché i nostri gatti scappano via di casa. Le motivazioni possono essere diverse alcune delle quali possono farci pensare che il micio non torni più. Qui di seguito ne esamineremo alcune.

La vecchiaia e la demenza senile

Innanzitutto, può succedere che il nostro felino possa, per via della vecchiaia, soffrire di demenza senile. Questo potrebbe causare un allontanamento da casa fino a perdersi poiché il gatto non riesce più ad avere punti di riferimento con cui orientarsi.

Altra spiegazione del perché il gatto si allontana può essere legata all’aver cambiato località. Ciò determina confusione nel micio che non avendo più i suoi punti di riferimento, decide di esplorare il territorio con il rischio di perdersi e non riuscire più a tornare sui suoi passi.

La tendenza ad essere socievoli

Caso molto più raro è che il gatto venga trovato da qualcuno pensando che sia randagio. Questo succede quando il micio si allontana da casa per esplorare ma sa mostrare confidenza con gli umani.

In questo caso si avvicina a loro spingendo qualche passante ad intenerirsi. La conseguenza, se il passante è di buon cuore, è che possa prenderlo con sé per portarlo a casa pensando sia di nessuno.

In questi casi sarebbe bene dotare il proprio gatto di una medaglietta oppure, cosa ancora più sicura, di un collare GPS in modo da rintracciarlo ovunque vada.

La curiosità può portare il gatto a rimanere chiuso da qualche parte

Infine, tra i motivi sconvolgenti che in pochi conoscono sul perché i nostri gatti scappano via di casa c’è un’ipotesi ingannevole ma divertente. In realtà, il micio potrebbe, invece, essere rimasto chiuso in qualche garage o case di vacanza.

In questo senso si pensa che il gatto si sia allontanato ma in realtà è solo rimasto prigioniero della sua voglia matta di esplorare nuovi spazi senza conoscerne i rischi.