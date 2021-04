Allenarsi a casa è ormai diventata una abitudine. Eccetto qualche piccola parentesi, è più di un anno che le palestre sono chiuse, a parte per i professionisti che praticano sport a livello agonistico.

Per questo motivo, il team di Esperti di ProiezionidiBorsa ha scritto tantissimi articoli per dare consigli utili su come potersi mantenere in forma pur restando chiusi in casa. Addominali forti e definiti, braccia toniche e fisico asciutto li possiamo infatti ottenere anche allenandoci in salotto. Basta solo un po’ di buona volontà.

Continuiamo allora con la nostra carrellata di consigli in ambito fitness. È incredibile ma basta fare questo semplice esercizio a corpo libero per allenare tutto il corpo!

Burpees

Oggi presentiamo i burpees, un esercizio completo che coinvolge, rafforza e tonifica tutto il corpo. Inoltre, fa bruciare molte calorie ed aiuta a sviluppare la resistenza cardiovascolare.

Non servono attrezzi, si esegue a corpo libero. Ecco, quindi, un altro vantaggio dei burpees, che possono essere svolti ovunque, a casa o fuori, ad esempio in un parco ora che le giornate sono più lunghe. L’importante è utilizzare sempre come supporto un comodo tappetino da ginnastica.

Consigli per una corretta esecuzione

Andiamo a questo punto a vedere come si eseguono i burpees. Come qualsiasi esercizio, anche i burpees vanno eseguiti correttamente, altrimenti si corre il rischio di farsi del male o avere danni a muscoli e articolazioni.

a) Posizione di partenza in piedi;

b) piegare le gambe come per fare uno squat;

c) con un balzo, portare entrambe le gambe all’indietro fino a raggiungere la posizione di plank. Per fare questo gesto occorre attivare il core, ovvero i muscoli della cintura addominale;

d) raccogliere le gambe sempre con un balzo in avanti fino a portare i piedi vicino alle mani;

e) tornare nella posizione eretta di partenza con un saltello.

È di fondamentale importanza controllare bene il gesto. Soprattutto all’inizio, è meglio eseguirne pochi ma fatti bene.

Calorie

È incredibile ma basta fare questo semplice esercizio a corpo libero per allenare tutto il corpo. Ogni burpee ci fa bruciare infatti 1 caloria.

In genere i burpees non si eseguono a numero di ripetizione. Di solito si stabilisce un tempo, ad esempio 1 minuto, e in quell’arco di tempo bisogna eseguire quanti più esercizi possibili.