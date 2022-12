Gli errori da non fare per un ottimo brodo caldo di Santo Stefano

Gli errori da non fare per un ottimo brodo caldo - proiezionidiborsa.it

Vogliamo preparare un brodo perfetto per il 26 dicembre? Ecco la ricetta che cercavamo e soprattutto alcuni consigli utili da tenere a mente..

Dopo Natale c’è subito la festa di Santo Stefano. Anche in questo caso bisogna pensare al menù da proporre ma tradizione vuole che si prepari il brodo con le polpettine di carne. Ci sono alcune piccole accortezze che bisogna seguire, prima però vediamo come prepararlo.

Ingredienti brodo di carne

Per circa quattro persone le dosi sono queste:

350 g di salsiccia;

100 g di pane raffermo;

1 uovo;

1 spicchio di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

b. sale.

Questi ci serviranno per le polpette. Per fare il brodo invece:

1 ciuffo di sedano;

2 pomodorini;

1 cipolla;

2 carote;

1 L di acqua;

b. di sale e olio.

Gli errori da non fare per un ottimo brodo caldo da consumare durante l’inverno

Mettiamo prima di tutto a preparare il brodo. Una pentola di acqua fredda e buttiamo dentro tutti gli ingredienti che abbiamo elencato. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per un’ora circa a fiamma media. Per le polpette invece tritiamo la salsiccia. Successivamente bagnamo con l’acqua il pane e uniamo anche tutti gli altri ingredienti. Impastiamo e formiamo delle palline. Mettiamoli a cuocere nel brodo e lasciamoli in cottura. Serviamo poi il brodo caldo. Per dare ancora di più un sapore unico, potremmo mettere la buccia del parmigiano, che si ammorbidirà e darà un tocco di classe al nostro brodo.

Consigli per fare il brodo

Quella che abbiamo visto è la ricetta del brodo classico. Ci sono però alcune piccole accortezze che bisogna seguire, affinché ci sia una buon riuscita. Prima di tutto non dobbiamo mettere ingredienti troppo complessi. A volte il migliore brodo è il risultato di semplici scarti di cucina. Per il brodo vegetale bastano poche verdure, possiamo mettere anche le patate. Un’altra cosa che molte persone sbagliano è la temperatura dell’acqua. Si pensa che le verdure bisogna buttarle una volta che l’acqua già bolle.

Questo è un piccolo errore, in quanto per un buon brodo è necessario mettere le verdure quando l’acqua è ancora fredda. Per quanto riguarda la carne invece è consigliabile metterla quando l’acqua già bolle, quindi il contrario delle verdure. Bisogna prestare attenzione anche alle quantità di sale. Capita che ci venga servito un brodo troppo salato, perché non ci si regola con le quantità. Il consiglio è quello di aggiungere sale poco alla volta, assaggiare il brodo verso la fine della cottura e vedere se ce n’è bisogno ancora.

Quali spezie si possono utilizzare?

Anche le spezie possono essere utilizzate per realizzare il brodo. Queste andranno ancora di più a profumare il nostro piatto. Infatti possiamo utilizzare alloro, salvia, erba cipollina, prezzemolo e rosmarino. Alcuni preferiscono anche preparare il brodo di erbe aromatiche, un mix di sapori veramente unico e da provare. Con queste temperature basse e rigide possiamo dire che il brodo è la scelta migliore da fare. Questi non sono altri che alcuni consigli e gli errori da non fare per un ottimo brodo caldo.