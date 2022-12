L’oroscopo di Capodanno porta grandi notizie per questi 3 segni single, ma per uno occhio alle corna

Come sarà l’oroscopo di Capodanno per i 12 segni dello zodiaco? Come lasceremo il vecchio anno in attesa di brindare a quello nuovo? Come sempre, ci sono pro e contro un po’ per tutti. Ed ecco cosa dicono le stelle.

L’Ariete non si faccia illusioni. Non sarà un gran Capodanno. Niente di clamoroso, ma guarderemo velocemente l’orologio con la voglia di tornare a casa. Anche se non ci sarà nessuno ad aspettarci.

Il Toro ha voglia di far festa e di lasciarsi alle spalle un anno non certamente ottimale. E anche un velo di tristezza ci scenderà, perché non ci sarà con noi una persona a cui vogliamo bene. E che fastidio quel commento captato alle nostre spalle.

L’oroscopo di Capodanno porta grandi notizie per i Gemelli che sono ancora single. Al ristorante, dove ceneremo con le amiche, incroceremo lo sguardo con una persona e non è casuale. Le stelle hanno deciso che il 2023 non sarà più solitario per noi. Basta essere bugiardi, però.

Troppo nervosismo per Leone e Vergine, a differenza del Cancro che avrà di che brindare

E anche il Cancro avrà buone notizie dalle stelle che prevedono, presto, un incontro decisivo. Non è detto che sia già a Capodanno, ma passiamo la notte del 31 senza invidiare gli altri. Presto, toccherà anche a noi festeggiare in coppia e saranno gli altri ad invidiarci.

Quanto nervosismo per il Leone che, soprattutto nella vita di coppia, passerà i prossimi giorni a battibeccare. Non ci è andato giù il regalo ricevuto e stiamo facendogliela pagare al nostro partner. Attenzione, però, a non tirare troppo la corda.

Anche la Vergine avrà problemi di questo tipo, più che altro in ambito famigliare. Però, saprà gestirli meglio, avendo dalla sua la forza della ragione. Avere un carattere risoluto aiuta e Capodanno è l’occasione per lasciarsi tutto alle spalle

Attenzione, Scorpione, che chi la fa, l’aspetti, mentre al Sagittario manca il coraggio

La Bilancia vorrebbe fare il Capodanno a casa. Del resto, che interesse abbiamo a festeggiare qualcosa per il quale non siamo dell’umore giusto. Eppure, faremmo bene a farci convincere da chi ci invita a uscire. Potremmo non pentircene.

Attenzione Scorpione che essere sempre a caccia di avventure, trascurando chi ci sta vicino, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se non stiamo attenti, questa volta, a rischio corna ci finiremo noi. Attenzione a Cupido.

Intraprendenza che manca al Sagittario. Non è un caso che ci siano ancora dei single di questo segno. Dovremmo chiedersi: ma cosa ho da perdere? Peggio di così, non potrebbe andare e nel party di Capodanno abbassiamo le inutili barriere.

L’oroscopo di Capodanno porta grandi notizie anche ai Pesci

Per il Capricorno è da settimane che gli affari di cuore non vanno benissimo. Il rapporto lo stiamo trascinando e queste feste non aiuteranno a cementarlo. Forse è arrivato il momento di una grande decisione.

Molta leggerezza per l’Acquario che si sta godendo questi giorni di riposo. Meritati, dopo un anno difficile. E a Capodanno è previsto divertimento e, soprattutto, una bellissima serata col partner. Attenzione, però, ai primi giorni di gennaio

I Pesci hanno deciso di cambiare. Queste feste sono l’occasione migliore per dare seguito ai propositi. Un nuovo modo di porci che sarà apprezzato. E potrebbe portarci, il 31 dicembre, una bella sorpresa inaspettata.