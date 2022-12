Meglio lo zampone o il cotechino a Capodanno? Ecco come scegliere tra differenze e calorie

Passato il Natale, ci concentriamo sul menù del cenone di Capodanno andando sul classico, con uno zampone o un cotechino con lenticchie. Ma qual è meglio dei due? Vediamo quali siamo le differenze anche in termini di calorie.

Il Natale è appena passato ma le feste continuano. Dopo Santo Stefano, quello a cui dobbiamo pensare è il menù di Capodanno, nel caso avessimo deciso di festeggiare a casa nostra. Non vogliamo mancare di servire ai nostri ospiti piatti immancabili e tradizionali, come lo zampone e il cotechino. Che sono anche beneauguranti, quando serviti accanto alle lenticchie. Ma quale scegliere? Sono la stessa cosa o si tratta di prodotti differenti? Cerchiamo di capire quali siano le differenze tra i prodotti, con un occhio anche al loro apporto calorico.

Meglio lo zampone o il cotechino? Analizziamo i prodotti

Alcune persone possono confondere i due alimenti. Questo per la loro somiglianza. Si tratta, per entrambi, di insaccati di carne, cotenna e grasso. Le carni sono macinate e arricchite da sale e spezie. Entrambi necessitano di una lunga cottura, anche fino a 4 ore, a meno che non si tratti di alimenti precotti. La differenza principale risiede in ciò che avvolge la carne. Lo zampone è avvolto da una zampa di suino mentre il cotechino dal budello. Proprio grazie alla zampa, quando cotto lo zampone può risultare molto saporito. Ciò, però, non vuol dire che il cotechino non lo sia. Si tratta, infatti, di un piatto con la giusta sapidità, perfetto con le lenticchie, con cui da origine a un ottimo abbinamento.

L’apporto calorico

I menù delle feste possono preoccuparci, soprattutto se siamo a dieta. Per cui potremmo pensare, tra zampone e cotechino, di optare per l‘alimento meno calorico. In realtà, anche qui le somiglianze sono maggiori delle differenze. Da un punto di vista prettamente nutrizionale, infatti, i due cibi potrebbero avere un contenuto calorico inferiore a quello che si possa credere. 100 g di zampone e 100 g di cotechino avrebbero all’incirca lo stesso apporto di 250 calorie. Anche il colesterolo contenuto negli alimenti sarebbe presente in quantità minori rispetto a quelle di uova e formaggi. In entrambi, poi, sarebbero maggiormente presenti grassi insaturi rispetto a quelli saturi. Questo perché il grasso si perderebbe in cottura. Cotechino e zampone sarebbero inoltre ricchi di minerali come zinco e ferro e di vitamine del gruppo B.

Quale scelta compiere

Quale scelta compiere posta la differenza principale tra gli alimenti, che risiede, come detto, nell’involucro che riveste la carne? Meglio lo zampone o il cotechino? A questo punto possiamo parlare di una scelta più per la preferenza di un palato esigente o meno. Magari possiamo scegliere il cotechino perché meno rustico dello zampone e della sua zampa farcita. In caso di gusti diversi, niente ci vieta di optare per lo zampone. Entrambi i piatti renderanno comunque onore alla tradizione di fine anno, e si sposeranno con le lenticchie.