È possibile sentirsi meglio consumando una spezia come questa ma attenzione alle dosi

Le spezie sono fondamentali in cucina. Ma oltre ad essere buone hanno davvero così tanti benefici? Scopriamone una parlando di questa spezia particolare.

Quando ci mettiamo ai fornelli il nostro obiettivo è quello di fare delle pietanze davvero appetitose. Il segreto spesso sta nel saper usare le spezie. Queste ultime donano un sapore caratteristico agli alimenti. Basti pensare, ad esempio, ai broccoli cotti senza alloro e cotti con. Con l’alloro avranno un sapore ancora più deciso e faranno la differenza per il palato. Di spezie ne sentiamo parlare davvero tanto, in quanto ne esistono di diversi tipi. Proprio per questo oggi ci soffermiamo a descriverne una che non si usa tantissimo. Ci stiamo riferendo al sommacco, che avrebbe anche tante caratteristiche positive per la salute.

Proprietà nutrizionali del sommacco

Il sommacco è una spezia originaria dell’Europa meridionale e del Medio Oriente. Presenta un sapore di agrumi e i seguenti valori nutrizionali, su 100 g:

255 kcal;

42 g di carboidrati;

10 g di grassi;

4 g di proteine;

420 mg di sodio.

È possibile sentirsi meglio consumando una spezia come il sommacco

Già dalle proprietà nutrizionali ci sarebbero alcuni valori che saltano all’occhio. Ad esempio la quantità di sodio ha alti valori. Il sodio è un importante minerale per il nostro corpo. Questo perché va a controllare e regolare i fluidi del nostro corpo, consentendo un giusto funzionamento delle reazioni chimiche. Ma questo non è l’unico beneficio che presenterebbe il sommacco.

Quali sono le proprietà?

Ci sono varie ricerche a riguardo, in quanto è stato studiato proprio come l’assunzione del sommacco possa giovare sulla salute. In particolar modo le 3 proprietà che avrebbe questo alimento sono: antinfiammatoria, antiossidante e antisettica. Sin dall’antichità il sommacco veniva utilizzato come rimedio contro i dolori. Questo quindi spiegherebbe la sua attività antinfiammatoria. Ad esempio, se fa male un ginocchio per un’infiammazione, anziché prendere un medicinale la polvere di sommacco potrebbe aiutare a ridurre i fastidi. La sua attività di antiossidante sarebbe garantita dalla presenza dell’acido gallico. Grazie a questo riuscirebbe a proteggere il nostro organismo. Infine, essendo un alimento antisettico, aiuterebbe anche a ridurre le infezioni da batteri. Ad esempio potrebbe aiutare in casi di febbre o disturbi gastrointestinali. Come possiamo vedere, quindi, gli usi a livello terapeutico sarebbero veramente tanti, bisogna però stare attenti a quanto se ne consuma perché potrebbe causare irritazioni.

Utilizzare il sommacco anche in cucina è possibile

Ha un profumo che ricorda il limone. Proprio per questo motivo viene spesso utilizzato per insaporire piatti a base di pesce. Questo però non è solo l’unico utilizzo. Infatti, avendo questo sapore pungente e che sa di agrumi, potrebbe essere utilizzato all’interno dell’hummus di ceci oppure nei legumi.

Anche nelle insalate di riso o se prepariamo salse fatte in casa sarebbe perfetto. Può essere utilizzato anche come ingrediente per preparare una salsa che viene utilizzata per condire le carni. Proprio per questo suo sapore molto deciso alcuni lo sostituiscono al sale. In questo modo eviteremmo gli aspetti negativi del mangiare con troppo sale e usufruiremmo invece dei benefici del sommacco. Ma è possibile sentirsi meglio consumando una spezia? A quanto pare grazie al sommacco potremmo avere tanti benefici.