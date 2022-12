Le feste di Natale a Milano saranno indimenticabili tra mercatini, tanti eventi e concerti

Tra le città italiane ricche di fascino c’è senza dubbio Milano. La città della moda e della finanza può intrattenere i visitatori in tanti modi. Durante il periodo natalizio ci sono eventi da non perdere. Scopriamo quali.

Sappiamo che l’Italia è la meta ideale per viaggiatori provenienti da tutto il Mondo. Ogni Regione, infatti, offre al visitatore bellezze di vario tipo.

Si prediligono città d’arte, borghi, le montagne, le spiagge. Se stiamo programmando un viaggio a Milano scopriamo qualcosa di interessante che il capoluogo lombardo offre a dicembre.

Impossibile perdere la magia del Duomo e della sua piazza. In occasione delle feste natalizie il perimetro si riempie di bancarelle. Sono quelle del mercatino di Natale. Troveremo prodotti tipici, oggetti particolari e giochi per i bambini.

Cosa fare durante le feste di Natale a Milano

Nei giardini Indro Montanelli si può fare un giro al Villaggio delle Meraviglie. Bella esperienza da fare con i bimbi degustando anche prodotti tipici e guardando gli oggetti esposti.

Se cerchiamo qualcosa di particolare, sono in vendita al Banco di Garabombo cibi e prodotti provenienti da varie zone del Mondo.

Dopo un giro tra mercatini e degustazioni, facciamo una passeggiata per le vie dello shopping. Non dimentichiamo anche la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo. Le vetrine addobbate sono spettacolari e potremo entrare nei negozi per acquistare tante idee regalo.

Una pausa in una pasticceria per un caffè o una cioccolata potrebbe convincerci a comprare anche un buon panettone artigianale. Il simbolo del Natale è il dolce per eccellenza di Milano.

Chi ama andare sui pattini troverà invitanti alcune piste. Ad esempio, una si trova nei giardini Montanelli, un’altra presso la stazione centrale.

Mostre e concerti da non perdere

A Milano è raro annoiarsi. Tutto l’anno e anche in inverno ci sono molti eventi, concerti e mostre. Per esempio, a Palazzo Marino, sede del comune, si possono ammirare opere di Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Beato Angelico e Tino di Camaino. La mostra durerà fino al 15 gennaio del prossimo anno.

Gli appassionati delle creazioni di Zerocalcare, ossia Michele Rech, hanno tempo fino ad aprile per visitare la mostra “Dopo il botto”. Lo spazio espositivo è la Fabbrica del Vapore.

Invece, al Mudec, museo delle culture fino a marzo si può visitare la mostra fotografica delle opere di Robert Capa. In particolare saranno esposte foto legate ai suoi reportage di guerra.

Tra i concerti in programma, ci sarà la “Gospel night” al Teatro Arcimboldi il 21 dicembre. Il 22 è la volta dell’Orchestra sinfonica di Milano per lo spettacolo “Santa Claus is coming to Auditorium”. Si eseguiranno alcune delle più belle melodie di Natale e si esibiranno bambini e cantanti celebri.

Per le feste di Natale a Milano, quindi, si potrà scegliere tra un vasto panorama di eventi e attività.