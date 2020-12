Soprattutto in questo periodo dell’anno che facciamo rifornimento di beni primari alimentari, complici le chiusure e le limitazioni, dobbiamo prestare maggiori attenzioni ai cibi. Il rischio è quello di stivare il frigorifero a tal punto da dimenticare gli alimenti che abbiamo all’interno e buttarli via. Analizziamo in questo articolo gli errori che non dobbiamo commettere se non vogliamo buttar via i latticini conservati nel frigorifero e sprecare soldi. Ci sono, infatti degli accorgimenti che ci permetteranno di evitare sprechi.

Come conservare al meglio i latticini freschi

Quando parliamo di conservazione dei latticini freschi, ci riferiamo soprattutto alla mozzarella. Per prima cosa, ricordiamoci di estrarla subito dalla borsa della spesa e riporla in frigorifero. Non priviamolo mai del siero all’interno della sua confezione, in grado di preservarne la freschezza e le proprietà nutritive. In secondo luogo, guardiamo sempre la scadenza della mozzarella. Siamo infatti obbligati a consumare quella fresca entro e non oltre i 5 giorni dalla data di acquisto. Data, che cambia, invece, attenendoci a quella segnata dalla scadenza, nel caso di mozzarella a lunga conservazione. Allo stesso modo, dobbiamo trattare la provola, la burrata e il fiordilatte.

Formaggi freschi più comuni

Questi sono gli errori che non dobbiamo commettere se non vogliamo buttare via i latticini conservati nel frigorifero. Ma, ugualmente importante è la conservazione degli altri formaggi freschi più comuni:

La loro temperatura perfetta di conservazione deve essere tra i 2 e i 4 gradi. Consumiamoli preferibilmente sempre entro i 5 giorni dal momento dell’acquisto, soprattutto.se parliamo di prodotti di gastronomia. Attenzione al fattore fondamentale dell’apertura della confezione, perché è consigliabile, una volta aperta, richiuderla possibilmente in maniera ermetica. E, consumare il prodotto entro e non oltre le 48 ore per salvaguardare il gusto, ma anche la sua integrità. Ricordiamo, infatti, che questi formaggi inacidiscono facilmente e possono presentare la muffa. Cosa che, ci obbligherà poi a buttarli per non rischiare nulla della nostra salute. E, a proposito di muffa, rimandiamo all’approfondimento in merito, nell’articolo sottostante.

