Chissà quante volte ci sarà capitato di inventare un nuovo piatto per la mancanza o l’abbondanza di alcuni ingredienti rispetto ad altri. E, magari, ne è uscito un esperimento di tutto rispetto. È quello che è successo ai nostri Esperti di cucina, che, provando nuove ricette per i Lettori, hanno creato una nuova torta salata. Come preparare la torta salata della vigilia inventando una ricetta straordinariamente deliziosa, senza paura che qualcuno ci copi.

Come preparare la torta salata della vigilia inventando una ricetta straordinariamente deliziosa

Ingredienti per 6 persone in questa torta salata che riproporremo sicuramente anche in seguito, per la sua bontà:

300 grammi di farina 00;

olio extravergine;

un goccio di vino bianco secco;

200 grammi di pancetta affumicata a cubetti;

200 grammi di spinaci;

2 cipolle;

200 grammi di cavolfiore;

prezzemolo;

formaggio provola;

sale e pepe.

La preparazione

Come preparare la torta salata della vigilia inventando una ricetta straordinariamente diversa in questi passaggi:

prendiamo una padella e facciamo il soffritto con l’olio e le cipolle tagliate finemente;

allo stesso modo, dopo averlo lessato, affettiamo il cavolo e uniamolo al soffritto, curandone il livello di sale e aggiungendo un filo di pepe;

facciamo saltare anche la pancetta, con un goccio di vino bianco secco e gli spinaci:

uniamo tutti gli ingredienti e diamo loro un’ultima scottata assieme per un minuto;

dedichiamoci quindi alla creazione della pasta sfoglia, che, una volta pronta, divideremo in due e stenderemo in due sfoglie abbastanza sottili;

prendiamo una teglia da 24 cm, spennelliamola d’olio e foderiamola con carta forno. Mettiamo la base della sfoglia e farciamola con tutto il ripieno, formaggio compreso, coprendola con la seconda sfoglia;

cuociamo per una mezz’oretta a 190 gradi, stando attenti alla cottura esterna e a quella interna, per la presenza delle verdure.

Serviamola sia fredda che calda, sarà eccezionale in entrambe le versioni. E, se abbiamo voglia di abbinare anche una torta salutare e gustosa, ecco l’approfondimento sottostante.

