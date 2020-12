Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È uno dei dilemmi delle nostre tavole: quando un alimento ha la muffa dobbiamo per forza gettarlo o possiamo mangiarlo privandolo della parte ammuffita? Vediamo di dare una risposta a questo quesito con i nostri Esperti di salute e benessere, avvalendoci dei pareri scientifici. Intanto, però, vale anche la pena precisare che non tutte le muffe sono uguali: la maggior parte non fa bene alla nostra salute. Altre, però, rappresentano un vero e proprio valore in più.

Dove e come attacca la muffa

La muffa, sostanza parassita, è particolarmente ghiotta di quegli alimenti ricchi di proteine, zuccheri e acqua. Ecco perché, spesso la troviamo nella frutta e nella verdura, nella carne e nel pesce, nei formaggi. Difficilmente, invece, aggredisce cibi poveri d’acqua. Facciamo molta attenzione a quando la muffa aggredisce soprattutto:

pane;

carne;

frutta secca;

mais;

pesce;

cereali.

New York Times

Secondo una ricerca pubblicata sul New York Times e firmata da alcuni tra i più insigni scienziati alimentari americani, assumendo la muffa, rischiamo:

aumento delle tossine nel fegato e relative malattie;

problemi respiratori;

epatiti;

problemi gastrici.

Ogni volta che vediamo la muffa nel formaggio fresco, nel latte, nella frutta, nella verdura e nella salsa, buttiamo via tutto. Nei formaggi stagionati, invece, basterà buttare la parte ammuffita. Allo stesso modo, con le marmellate. Buttiamo sempre via anche succhi dolci e salati e la carne anche con un accenno di muffa. Frutta e verdura solida, come la mela, la pera e la carota danno la possibilità di assunzione in tranquillità, semplicemente privandole della parte ammuffita. Ecco, in sintesi le risposte mediche a quando un alimento ha la muffa dobbiamo per forza gettarlo o possiamo mangiarlo privandolo della parte ammuffita.

I formaggi con la muffa

Ben diversa, invece, la situazione dei formaggi che fanno della muffa un ingrediente, come il nostro Gorgonzola, o, quelli francesi. Queste muffe sono controllate nel processo di stagionatura e non sono di alcun pericolo per la nostra salute, a patto, però di non mangiarle. A tal proposito, rimandiamo alla lettura di un approfondimento specifico sulle croste dei formaggi, nell’articolo sottostante.

