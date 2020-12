Se dopo pranzo ci sentiamo rallentati e assonnati, la prima cosa da sapere è che non siamo i soli. Sembra infatti che un calo di energie nel periodo che va tra le 12 e le 14 sia fisiologico.

Per questo sarebbe utile fare un piccolo riposino per ricaricarsi. Il termine inglese per definire questo breve sonno ristoratore è power nap, ma per renderlo efficace bisogna seguire delle regole ben precise. Quindi quanto deve durare il sonnellino perfetto? Scopriamolo insieme.

La durata

Fare un breve riposo dopo pranzo aiuta a ricaricare le energie, immagazzinare le informazioni accumulate e arrivare freschi e riposati a fine giornata. I benefici della pennichella infatti aumentano di molto la nostra produttività durante il pomeriggio.

Il rischio è però quello di ottenere l’effetto contrario, cioè svegliarsi ancora più assonnati di prima. O ancora peggio quello di rovinarsi il riposo notturno. Per questo bisogna seguire alcuni semplici regole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prima di tutto dobbiamo trovarci in un luogo tranquillo, dove nessuno ci disturbi. È importante essere ben comodi e impostare la sveglia ricordandoci di non rimandarla, ma di alzarci immediatamente.

Ma quanto deve durare il sonnellino perfetto? Dipende dai benefici che vogliamo ottenere:

10-20 minuti è il tempo consigliato dagli esperti, perché in questo lasso di tempo si rimane solo nella fase del sonno leggero;

30 minuti ti fanno entrare in una fase di sonno più profonda, e il rischio è quello di far fatica a svegliarsi, tuttavia per alcuni può andare bene;

60 minuti non sono più un riposino, ma può andare bene per quando si è molto stanchi e per memorizzare meglio le informazioni;

90 minuti sono la durata di un ciclo di sonno completo che comprende anche la fase REM. Sicuramente ci sveglieremo più riposati, ma potremmo avere difficoltà ad addormentarci la sera.

Un trucco assolutamente infallibile

Secondo gli studi per un sonnellino perfetto bisogna abbinare il caffè a un breve sonno. I benefici del caffè infatti iniziano ad avere effetto sul nostro corpo solo dopo 20-30 minuti. Per questo mettersi a dormire per circa 20 minuti appena dopo averne bevuto uno è particolarmente indicato. Al risveglio ci sentiremo riposati e belli pimpanti. Per ottenere questo effetto basta anche solo chiudere gli occhi e riposarsi senza dormire, ma può essere utile imparare a respirare correttamente per conciliare il sonno.