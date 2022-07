Esiste un paese in Abruzzo che sembra aver trovato il rimedio alla grande siccità in atto. Infatti dalle sue fontane o meglio da una sua fontana, sgorga del vino. Il passante può fermarsi, prendere un paio di sorsi e ripartire. Qui si può alloggiare in una location vista mare a partire da 15 euro a notte.

Le fontane da cui esce vino in Europa non sono una novità, ne esiste una lungo il cammino per Santiago di Compostela. In Navarra, nella città di Estella, esiste la fontana delle cantine di Irache. Da questa fontana sgorga vino. Il pellegrino di passaggio può attingere alla fonte e gustare vino gratuitamente. Anche se la scritta sopra la fontana nel primo rigo invita a “bere senza abusarne”.

Questa fontana in pietra esiste dal 1891, mentre quella che si trova in Abruzzo è stata inaugurata nell’ottobre del 2016. Si trova per la precisione a Villa Caldara, una frazione di Ortona. Da questa fontana scorre l’ottimo Montepulciano d’Abruzzo. La fontana è stata realizzata all’interno di una botte. Il visitatore può entrare e percepire l’odore del vino, che può anche bere gratuitamente.

Una vacanza rilassante a prezzi super convenienti su un mare splendido e bevendo anche vino gratis

Il parallelo tra Ortona ed Estella non si ferma alla fontana di vino. Infatti come Estella è una tappa lungo il cammino di Santiago di Compostela, Ortona è tappa iniziale del cammino di San Tommaso. Questo è un percorso, da fare a piedi o in bicicletta, lungo 313 km, che parte dalla cattedrale di Ortona e arriva a Roma. Questo cammino idealmente unisce i due santi San Tommaso e San Pietro. Infatti nella cattedrale di Ortona sono conservate le spoglie di San Tommaso e la tappa finale del cammino è proprio San Pietro.

Chi ama il mare a Ortona troverà la possibilità di fare un fine settimana o una vacanza a prezzi particolarmente invitanti.

Per una vacanza rilassante a prezzi super convenienti a Torre Mucchia, in campeggio sul mare, un bungalow con giardino costa 15 euro per notte. La location offre fino a sei posti letto. Altra incredibile offerta a Ortona è una casa con piscina di 60 mq a 65 euro a notte con vista mare.

Durante la bella stagione, nel fine settimana, alla classica gita al mare si può optare per una più rilassante e intrigante alternativa. Si possono visitare luoghi quasi sconosciuti ma affascinanti e carichi di storia. Come un borgo ai confini tra Umbria, Emilia Romagna e Toscana. Perticara vanta un incredibile record a livello europeo. Questo paese, a 650 m sul livello del mare alle pendici del Monte Aquilone, è meta di escursionisti attratti dei numerosissimi sentieri.

