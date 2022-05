Gli appassionati l’hanno proclamato miglior film di sempre ed ora possiamo vederlo su Netflix

Ci sono alcuni film che hanno avuto un successo clamoroso sia di critica che di pubblico, entrando di diritto nella lista delle migliori pellicole mai uscite.

Oggi conosciamo proprio uno di questi, andando a scoprire qual è il film che si può considerare il più amato dagli appassionati di cinema. Si tratta di un film americano degli anni ‘90 che oggi possiamo vedere comodamente dal nostro divano perché è disponibile su Netflix.

Andiamo dunque a fare la conoscenza di questo film e scopriamo perché gli appassionati l’hanno proclamato il miglior lungometraggio mai uscito.

L’importante storia che narra il desiderio di libertà

Il sito più grande al Mondo dedicato al cinema è Internet Movie Database, chiamato IMDB, un portale che contiene un’enorme quantità di informazioni riguardanti ogni tipo di film. Su IMDB gli appassionati possono valutare ciascun film che hanno visto su una scala da 1 a 10. A partire da queste valutazioni, IMDB calcola poi la sua top 250, che contiene quindi i migliori 250 film secondo milioni di valutazioni.

Il film di cui parliamo oggi è in cima a quella classifica: si tratta di “Le ali della libertà”, primo assoluto con oltre due milioni di voti. Questa pellicola è uscita nel 1994 ed è l’adattamento di un racconto di Stephen King. Esso è ambientato nel 1947 e racconta la storia di un uomo, interpretato dall’attore Tim Robbins, che viene ingiustamente accusato di aver ucciso sua moglie ed il suo amante. Viene dunque messo in prigione per questi crimini.

Qui incontra diversi carcerati, ma inizialmente si tiene molto in disparte e non lega con nessuno. Poi sviluppa una bella amicizia soprattutto con un uomo incarcerato molti anni prima, interpretato dal famosissimo Morgan Freeman.

Gli appassionati l’hanno proclamato il miglior film di sempre ed ora possiamo vederlo su Netflix

Non sveliamo la prosecuzione della trama, che regala molte emozioni e tocca temi davvero importanti, parlando in particolare del desiderio di libertà dopo un’ingiusta condanna.

Il film è davvero raccontato in maniera grandiosa, cosa che ha convinto i critici, i quali l’hanno candidato a ben sette Oscar. Ma è stato tra il pubblico che “Le ali della libertà” ha fatto davvero breccia, diventando uno dei film più amati di sempre, anzi, forse proprio il primo in assoluto.

Consigliamo dunque di recuperare quest’opera che, pur avendo ormai quasi 30 anni, continua ad essere emozionante e significativa come se fosse appena uscita al cinema.

