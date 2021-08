I fan di Stephen King non possono assolutamente perdersi questo avvincente romanzo giallo. In realtà, ha tutti gli ingredienti anche dell’horror e della suspense di Alfred Hitchcock. Insomma, dobbiamo assolutamente portare in vacanza con noi questo romanzo e divorarlo tutto d’un fiato. Si tratta di “Later”, edito da Sperling & Kupfer.

Lo spettro dell’Alzheimer e altri fantasmi tormentano il protagonista dell’ultimo giallo di Stephen King

L’avvincente trama si svolge su due linee temporali differenti. Nella prima parte, il protagonista, Jamie Cocklin, è un bambino. Passano alcuni anni e lui diviene un ragazzino, che suo malgrado viene coinvolto in un’intricata serie di eventi. Ma facciamo un passo alla volta.

La storia è narrata in prima persona, è Jamie stesso a raccontarla. Lui ha un dono di cui è a conoscenza solo la mamma. Può parlare con le persone defunte. Se qualcuno sta già pensando al “Il sesto senso” (1999), sappia che in questo romanzo siamo molto oltre.

I personaggi di contorno presenti in tutta la storia sono la mamma, Tia agente letterario, la poliziotta Liz e lo zio Harry, malato precocemente di Alzheimer. Da corollario, tutti i personaggi morti che parlano col protagonista.

La luce nera

Entra in scena anche un ulteriore ingrediente del paranormale: la luce nera. Una forza oscura che vuole acquisire più potere e possedere Jamie per usarlo come burattino. Jamie si troverà costretto a usare il suo dono per salvare più volte la mamma dalla bancarotta, ma questo avrà il suo prezzo. Un caro prezzo con cui dovrà fare i conti ben presto.

Non mancano indagini di polizia, traffici di droga e delinquenti, ma anche la ricerca delle proprie origini, della sua paternità e della paura di essere condannato anche lui ad ammalarsi presto come lo zio. Nulla è lasciato al caso, King non delude e fornisce tutti gli ingredienti per trasformare anche questo romanzo in un caso letterario. Il New York Times lo ha già inserito al secondo posto nella lista dei best seller a marzo di quest’anno.

Siamo curiosi di capire come lo spettro dell’Alzheimer e altri fantasmi tormentano il protagonista dell’ultimo giallo di Stephen King già tanto amato dai lettori di tutto il mondo.

