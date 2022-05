Questa primavera è stata forse un po’ piovosa finora, perlomeno in alcune zone d’Italia, ma nonostante questo il bel tempo si sta facendo vedere abbastanza frequentemente. Quindi è il momento giusto per partire per un breve viaggio, o perlomeno iniziare a prenotare per la tarda primavera e l’estate.

Come sappiamo, poi, l’Italia è piena di località favolose e perfette per godersi l’aria aperta ed il sole durante la bella stagione. Oggi diamo un consiglio in questo senso, indicando una meta dove troveremo aria pulita e tante attività da fare. Si tratta di una bella località montana lombarda che siamo sicuri possa essere una meta adatta a tutti.

Una location forse troppo sottovalutata

Proviamo a fare un salto in Valtellina, la zona in cui si trova Sondrio, capoluogo dell’omonima provincia. La Valtellina è una meta imperdibile in ogni momento dell’anno. D’inverno propone piste sciistiche davvero bellissime, tra cui citiamo soprattutto Bormio e Livigno.

Anche durante la bella stagione propone tante belle cose da fare e vedere. Inoltre, essendo un po’ meno conosciuta rispetto ad altre località montane, è anche meno presa d’assalto dai turisti. Quindi è una sorta di isola felice perfetta per rilassarsi. Andiamo dunque a Bormio, ma non per lo sci, bensì per rilassarci nelle sue terme e per visitare il suo centro storico. Andiamo in Val Fraele e facciamo una passeggiata per andare a vedere le sue due torri medievali. Ma, soprattutto, tuffiamoci nella natura valtellinese.

Aria pulita e tante attività da fare in questa meta perfetta per un viaggio primaverile in Italia

Tra le località imperdibili della Valtellina troviamo i laghi di Cancano, dei laghi artificiali costruiti per servire la vicina centrale idroelettrica. Essi regalano panorami meravigliosi che, seppur nati grazie alla mano umana, mostrano tutto lo splendore della natura lombarda.

La Valtellina comprende poi parte del Parco Nazionale dello Stelvio, istituito per tutelare gli oltre 130.000 ettari di natura tra la Lombardia ed il Trentino. Si tratta di un’area davvero imperdibile per godere appieno dell’esperienza valtellinese.

Non dimentichiamoci poi di mangiare un po’ di deliziosi pizzoccheri e, prima di andarcene, possiamo fare un bel giro panoramico. Possiamo farlo salendo sul Trenino Rosso del Bernina, a Tirano, che ci porta in un incredibile viaggio ad alta quota, un’esperienza che è considerata tra i migliori viaggi ferroviari di tutto il Mondo. La destinazione di questo giro è Saint Moritz, in Svizzera, che si raggiunge dopo alcune ore di viaggio.

