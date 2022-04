Sulle piattaforme di streaming ci sono tanti diversi film che possiamo vedere. Alcuni sono i must del momento, dei grandi successi che stanno spopolando in tutto il Mondo. Altri, invece, sono film poco conosciuti, ma pregni di significato. E poi ci sono i grandi classici del passato, opere immortali e che tutti dovrebbero provare a vedere almeno una volta nella vita.

A questo proposito, su Netflix è disponibile uno dei film più spettacolari che siano mai usciti, perciò non dovremmo farcelo scappare. Come vedremo tra poco, si tratta di uno dei primi grandi successi di un regista celeberrimo, che ha fatto conoscere al mondo un nuovo modo di fare cinema.

L’opera che lascia a bocca aperta ancora oggi

Nel 1975 usciva uno dei primi film di un giovane regista americano. Questo film ha contribuito a cambiare per sempre il modo in cui si fanno film a Hollywood e, più in generale, nel Mondo. La pellicola di cui stiamo parlando è “Lo Squalo”, diretta dall’ormai famosissimo Steven Spielberg.

Negli anni ‘70 il mondo del cinema è cambiato radicalmente, e lo si deve soprattutto a nomi come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas e, appunto, Spielberg. Questo gruppo di registi è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di appassionati, raccontando storie di fronte alle quali non si può rimanere impassibili.

Su Netflix è disponibile uno dei film più emozionanti di sempre e che tutti dovrebbero vedere

Prima di “Indiana Jones”, “E.T.”, “Schindler’s List” e altri grandi successi di Spielberg, è arrivato “Lo Squalo”. La storia di questo film è molto semplice: c’è uno squalo bianco che terrorizza i bagnanti in una piccola isola di villeggiatura estiva. Dietro questa semplicità, però, c’è un lavoro incredibile e che ha sconvolto Hollywood.

Il montaggio, la musica composta dal leggendario John Williams, le scene al cardiopalma che questo film propone: tutto fa gridare al capolavoro. Alla sua uscita questo film ha vinto tre Oscar e oggi è considerato uno dei migliori film di sempre, proprio per il suo impatto dirompente sul mondo del cinema.

Si tratta di un’opera che non è adatta ai bambini, ma chiunque sia almeno adolescente dovrebbe conoscere questa pietra miliare. E anche chi l’ha già visto dovrebbe dare a questo film una nuova possibilità: scoprirà che, anche a distanza di oltre 40 anni, “Lo Squalo” sa terrorizzare come se fosse appena uscito.

