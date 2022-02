Molti di noi amano andare al cinema a vedere film emozionanti e coinvolgenti. Purtroppo, non sempre troviamo titoli adatti, il mercato sembra essere colmo di film d’azione e horror.

Quando esce un film che mischia sentimento a storie emozionanti non dovremo perdercelo. Per questo oggi vogliamo parlare di uno che sta avendo grande successo e che ha ricevuto numerose candidature agli Oscar. Ecco il travolgente film appena uscito che non possiamo perderci e che ci farà emozionare, scopriamolo insieme.

Una storia autobiografica che mischia storia ed emozioni

Dopo la pandemia moltissime persone hanno perso l’abitudine di frequentare i cinema e i teatri. In seguito alle chiusure tanti hanno smesso di uscire e guardano i film sulle piattaforme di streaming. Raiplay, Amazon e Netflix hanno un catalogo vastissimo sia di novità che di classici.

Se, però, amiamo per davvero il cinema, l’esperienza della sala cinematografica è unica e inimitabile. Il suono, le immagini e l’esperienza in sé è davvero più potente ed emozionante in sala che sul divano.

Per questo motivo è importante ritrovare il tempo per frequentare i cinema e vedere le novità cinematografiche. Il film di cui parliamo oggi è appena uscito in Italia ed è una produzione internazionale che vede la regia dell’irlandese Kenneth Branagh.

Ecco il travolgente film appena uscito che conta di sbancare i botteghini e riscuotere molto successo agli Oscar

Stiamo parlando ovviamente di Belfast, un film biografico ispirato alla storia vera del regista.

Parla della vita di una famiglia protestante nella Belfast degli anni ’60 durante i disordini sociali passati alla storia come Troubles.

Il film mostra i tristi e violenti avvenimenti dell’Irlanda del Nord in cui cattolici e protestanti si sono scontrati. Branagh sceglie di mostrare questo conflitto civile dall’interno della vita quotidiana di famiglie semplici, mettendo da parte la retorica e le ideologie.

L’aspetto che rende il film così travolgente e potente è l’aver usato gli occhi di un bambino piccolo, che osserva la realtà circostante da osservatore.

Kenneth Branagh si è proprio ispirato alla sua esperienza personale di bambino nato in una famiglia protestante e ha realizzato un film accurato storicamente.

Grazie alla capacità di unire sentimento e storia, politica e vita dei singoli, Belfast è riuscito ad ottenere numerose candidature agli Oscar, tra cui miglior film e miglior regia.

Se amiamo le emozioni forti e i film coinvolgenti e interessanti, non possiamo perderci Belfast, da gustare al cinema.

