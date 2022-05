Gli anni ’90 ritornano alla ribalta con le scarpe più comode in assoluto e con questi accessori da vere dive

Gli anni ’90 sono ricordati per una serie di avvenimenti che hanno fatto la storia e che riecheggiano ancora oggi. Basti pensare alle stragi e alle guerre, ma anche alla musica disco, alla PlayStation, ai primi computer. Sono stati anni importanti, poiché rappresentano la base del Mondo attuale.

Anche per quanto riguarda la moda, questi anni saranno ricordati per l’accostamento di colori appariscenti, per i jeans a vita alta, per le felpe oversize e così via. Su questa scia, inarrestabile come la moda, gli anni ’90 hanno dato il loro contributo.

Data questa premessa, sappiamo che la moda non è mai banale, né scontata. Gli stilisti, infatti, si divertono a creare nuove tendenze, ma anche a riprendere quelle passate che hanno avuto successo. Ultimamente, sembra di essere ritornati indietro nel passato. Gli stilisti si sono ispirati alle tendenze che hanno fatto la storia. Basti pensare ai cappelli della Belle Époque, il trend dell’estate 2022.

Se ci focalizziamo sugli anni ’90 e scaviamo tra i nostri ricordi, sicuramente ci torneranno in mente delle scarpe che utilizzavamo per andare al mare. Erano immancabili, anche tra i turisti. Di certo non erano l’emblema della moda chic, ma erano molto comode.

Ebbene, gli stilisti hanno puntato su queste scarpe, rivoluzionandole in chiave moderna. Dunque, gli anni ’90 ritornano alla ribalta con le jelly shoes, molto più belle e comode rispetto alla loro epoca, e sarà un ritorno inaspettato.

I trend estivi del passato

È Vogue a lanciare questa notizia incredibile. Molti rimarranno sorpresi nello scoprire che proprio quelle scarpe sono state ribattezzate come le protagoniste del 2022. Dopo 30 anni, tornano per farci compagnia durante le belle giornate al mare e non solo.

Infatti, rivisitandole in chiave moderna, i più rinomati stilisti le hanno lanciate sul mercato per accompagnare i nostri piedi anche in città. Queste “nuove” scarpe potranno essere indossate durante le passeggiate, gli aperitivi, la spesa. Insomma, ci potranno accompagnare nella vita quotidiana a 360 gradi.

La rivisitazione ha riguardato, soprattutto, il colore e il comfort. Se prima esistevano solo nella versione trasparente, adesso possiamo scegliere tra un’infinità di colori per adattarle a qualsiasi look. Inoltre, sono state “aggiornate” per venire incontro alle esigenze. Sono state arricchite di plateau, per essere ancora più comode e per non avere la sensazione di toccare l’asfalto.

Gli anni ’90 ritornano alla ribalta con le scarpe più comode in assoluto e con questi accessori da vere dive

I trend estivi non sono finiti qui. Oltre alle jelly shoes, tornano anche gli accessori più cool. Ricordiamo tutti le collane e i bracciali con le conchiglie? Ecco, nei negozi vedremo anche queste fantasie, nonché i denti di squalo.

Un’altra tendenza è il pizzo, mentre come accessori ritornano il bucket, il cappello stile Sampei, e le borse a cilindro. Un vero tuffo nel passato, che evocherà sensazioni ed emozioni. Per le giovanissime, invece, sarà un’esperienza unica potersi confrontare con i mitici anni ’90.

