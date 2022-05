Ritornano di moda questi accessori super chic degli anni ’20 che stanno spopolando tra le influencer per un’estate di fuoco

In un Mondo ultratecnologico, tra smartphone e social, ormai seguiamo i nostri beniamini a 360°. Il ruolo delle influencer è ormai sulla cresta dell’onda. Ed effettivamente stanno facendo un ottimo lavoro, dal momento che basta guardarle per comprare quel determinato oggetto che sponsorizzano.

D’altronde è proprio questo il loro lavoro. Influenzare la gente a comprare grazie alla loro immagine. Chiaramente, questo va di pari passo con la moda. Sponsorizzano occhiali da sole, borse, scarpe, abiti, make-up e chi più ne ha più ne metta. In genere, le teenagers e le 30enni sono tendenzialmente più soggette alla loro influenza. Eppure, ultimamente anche 40enni e over 50 stanno avendo un approccio con questo mondo.

Tra le influencer più famose, a livello internazionale, vi è Chiara Ferragni. La moglie del rapper Fedez è molto attiva sui social, con un seguito di 27 milioni di persone. L’influencer ogni giorno aggiunge tantissime foto nel suo profilo, sponsorizzando grandi marchi. Ma non è l’unica a farlo.

Ultimamente, infatti, tantissime altre figure si stanno dando da fare nel promuovere ciò che sarà di tendenza nei prossimi mesi estivi. Tra le proposte vi è un accessorio intramontabile. Non stiamo parlando degli occhiali da sole, ma di uno che ha una sua utilità, soprattutto nei mesi più caldi.

Il copricapo e le sue versioni di tendenza nel 2022

Ritornano di moda questi accessori super chic, ma soprattutto utili per la loro funzione. Il cappello non è solo eleganza. Quante volte ci ha “salvato” dall’insolazione? Originariamente nato per proteggere il capo, il cappello ha recentemente assunto una diversa connotazione.

Se le vecchie generazioni lo acquistano per la sua funzione, quella nuova, invece, per impreziosire il look. Basta mettere un cappello e il nostro look, come per magia, si trasforma in qualcosa di unico. I modelli di tendenza per quest’estate 2022 saranno quelli “Pamela” e “Oversize”, direttamente dagli anni ’20.

Durante la Belle Époque, le donne arricchivano i loro abiti con questi cappelli super chic. In effetti, gli anni ’20 saranno ricordati proprio per l’eleganza. Ricordiamo il Charleston, le perline, le piume, ma soprattutto l’ascesa dell’iconica Coco Chanel, l’emblema della raffinatezza.

Ritornano di moda questi accessori super chic degli anni ’20 che stanno spopolando tra le influencer per un’estate di fuoco

Alla moda piace stupire. Lancia una tendenza che passa per diversi anni, ma che ritorna, prima o poi. Questa volta è toccato ai cappelli Pamela e Oversize. Perfetti per un pomeriggio d’estate, per una passeggiata sul lungomare o per la visita di qualche località. Perfetti anche per la sera, per sfoggiare un look sensuale ed elegante allo stesso tempo.

Basta guardare i social delle più note influencer per accorgersene. Attenzione solo al tipo di materiale. Se quello di paglia andrebbe bene per il mare e i pomeriggi, la stessa cosa non si direbbe per le uscite serali. Quindi, occhio non solo al modello, ma anche al tessuto.

Lettura consigliata

Ecco cosa indossare per nascondere fianchi larghi e cuscinetti ed essere al top in qualsiasi occasione anche a 50 anni